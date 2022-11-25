https://uz.sputniknews.ru/20221125/ravnosilno-obyavleniyu-voyny-finskiy-pravozaschitnik-o-priznanii-rossii-stranoy-terroristom-30219930.html
Равносильно объявлению войны: финский правозащитник о признании России страной-террористом
Равносильно объявлению войны: финский правозащитник о признании России страной-террористом
Западные страны не видят в военных преступлениях Киева большой проблемы, ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников.
2022-11-25T12:02+0500
2022-11-25T12:02+0500
2022-11-25T12:02+0500
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правозащитник
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запад
преступление
киев
украина
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Почему признание России страной-террористом равносильно объявлению войны? Как Украина собственноручно может склонить общественное мнение в Европе против себя? Как на Западе воюют с инакомыслием? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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равносильно объявлению войны финский правозащитник о признании россии страной террористом западные страны не видят в военных преступлениях киева большой проблемы ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников
равносильно объявлению войны финский правозащитник о признании россии страной террористом западные страны не видят в военных преступлениях киева большой проблемы ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников
Равносильно объявлению войны: финский правозащитник о признании России страной-террористом
Западные страны не видят в военных преступлениях Киева большой проблемы, ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Почему признание России страной-террористом равносильно объявлению войны? Как Украина собственноручно может склонить общественное мнение в Европе против себя? Как на Западе воюют с инакомыслием? Обо всем этом смотрите в нашем видео.