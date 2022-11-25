https://uz.sputniknews.ru/20221125/svo-rossii-i-pvo-ukrainy-pochemu-goryat-doma-v-kieve-30234987.html

СВО России и ПВО Украины: почему горят дома в Киеве

СВО России и ПВО Украины: почему горят дома в Киеве

На Украинском ТВД страны Запада ведут прокси-войну с Россией, которая наносит высокоточные ракетные удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры ВСУ, для ослабления и уничтожения военного потенциала противника.

2022-11-25T10:03+0500

2022-11-25T10:03+0500

2022-11-25T10:03+0500

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Российские войска 23 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования продолжили уничтожение системы военного управления Украины и связанных с ней объектов энергетики. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.Поражены несколько объектов критически важной инфраструктуры. Отключены от энергосистемы все три действующие на украинской территории АЭС – Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. В большинстве регионов исчезло электричество, остановилось железнодорожное движение.По информации ВСУ, прилетели около 70 крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, "Калибр". Ранее разрекламированные натовские ЗРК NASAMS и IRIS-T оказались бессильны против российского высокоточного оружия большой дальности. Украинские расчеты ПВО зенитными ракетами NASAMS поразили жилые кварталы украинской столицы. Киевляне опубликовали фото осколков западных боеприпасов с места поражения своих домов.В Минобороны РФ подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева 23 ноября не было, и все объявленные киевским режимом разрушения в городе – следствие падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах.Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое состоялось в ночь на 24 ноября по московскому времени. Одновременно Пентагон заявил об эскалации боевых действий в Ираке, Сирии, Турции, и проблему Украины не заметил. Впрочем, по итогам российского воздушного удара 23 ноября США все же выделили киевскому режиму дополнительную помощь на 400 млн долларов, включая дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS – киевляне вряд ли будут спать спокойно. Напомню, американские зенитные и противорадиолокационные ракеты (AGM-88B HARM) систематически попадают в жилые дома мирных жителей Украины."Дополнительная летальность"На заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя напомнил, что мирные граждане украинских городов гибнут преимущественно от неумелого применения зенитных ракет ВСУ: "Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией".Москва намерена снижать военный потенциал Киева до тех пор, пока тот не займет "реалистичную позицию". Запад напрасно надеется на опустошение арсеналов России. При необходимости, ракет хватит на все страны НАТО. Здесь не должно быть никаких иллюзий. ВСУ в Старом Свете погоды не делают, украинская "прислуга" Пентагона лишь путается под ногами Российской армии.Американское безрассудство на Украинском ТВД после 24 февраля измеряется суммой в 19 млрд долларов, однако большие деньги победу в прокси-войне НАТО с РФ не гарантируют. Издание Myśl Polska отмечает, что до 90 процентов помощи коррумпированному киевскому режиму буквально растворяется и уплывает в неизвестном направлении, точнее – в Швейцарию. А то, что остается, приносит больше вреда.Так, восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS совместного производства США и Норвегии, предназначенных для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами, задействованы в боевых действиях с начала ноября. Судя по статистике "прилетов" российских крылатых ракет по украинским объектам, эффективность дорогих натовских ЗРК практически нулевая. Возможно, расчеты ВСУ не слишком хорошо обучены в Норвегии.И все же, поставленные Украине ЗРК средней дальности NASAMS (до 25 км) и IRIS-T (до 40 км) с суммарным залпом около 250 зенитных ракет не "закроют" небо над Киевом чисто технологически, зато могут уничтожить на земле десятки жилых домов.Новые (немецкие) ЗРК Patriot на границе Польши с Украиной и радары НАТО в Румынии – представляют собой реальную угрозу эскалации, поскольку "размывают" границы Украинского ТВД. Помощь Германии своими "патриотами" временна, польская армия до конца 2022 года получит 16 собственных ЗРК Patriot. Варшава осознает высокую вероятность ситуации, когда польские "ракеты Patriot будут действовать в воздушном пространстве Украины". Это стало бы прямым вмешательством НАТО в украинский конфликт, и "приглашением" для России – расширить зону боевых действий.Румыния столь же неосмотрительно превращается в горячий форпост борьбы НАТО с Россией – в стране будут размещены дополнительные силы альянса под командованием Франции и "безграничные" РЛС. Интегрированная в систему ПВО-ПРО НАТО мобильная трехкоординатная РЛС TPS-43 Испании и многофункциональная РЛС AN/TPS-80 Ground/ATOR корпуса морской пехоты США предназначены для обнаружения и сопровождения широкого спектра баллистических и аэродинамических целей. Радары будут отслеживать оперативную обстановку над Черным морем и Украиной – в связке с ЗРК Patriot и другими ударными средствами.Двухпартийная группа американских сенаторов настойчиво призывает администрацию Белого дома поставить киевскому режиму "дополнительную летальность" в виде беспилотников MQ-1C Grey Eagle с полезной нагрузкой до 360 кг и боевым радиусом 370 км. Пентагон до сих пор отклонял запросы Украины на беспилотники из-за опасений, что передовые технологии могут попасть в руки противника. После появления на вооружении ВСУ списанных британских вертолетов Sea King шансы "Серых орлов" (MQ-1C Grey Eagle) и "Жнецов" (MQ-9A Reaper) значительно возросли. Логика конфронтации безжалостно подталкивает Вашингтон и его союзников к самоуничтожению в глобальном военном конфликте.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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