https://uz.sputniknews.ru/20221125/tanets-lechit-dushevnye-rany-v-tashkente-proxodit-konferentsiya-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-30255714.html
"Танец лечит душевные раны": в Ташкенте проходит конференция по инклюзивному образованию
"Танец лечит душевные раны": в Ташкенте проходит конференция по инклюзивному образованию
Педагоги из пяти стран обсуждают инновационные проекты по обучению хореографии детей с ограниченными возможностями.
2022-11-25T20:09+0500
2022-11-25T20:09+0500
2022-11-25T20:09+0500
культура
образование
конференция
хореография
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Государственной академии хореографии Узбекистана проходит международная конференция на основе проекта педагога-хореографа Шахзоды Худойназаровой "Создание мультимедийного продукта, направленного на повышение активности детей-инвалидов в обществе через искусство хореографии".В конференции участвуют эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Турции и Великобритании.Международная конференция проходит на узбекском, русском и английском языках."Это мероприятие направлено на выявление талантов детей с ограниченными возможностями. Музыка и танец лечат детские душевные раны", — сказал эксперт Муслимбек Юлдошев.Обучение детей-инвалидов ритмике и хореографии обеспечивает их физическое и психологическое здоровье, считают педагоги.При работе с особыми детьми педагоги-хореографы используют различные творческие методы. Их и обсуждали представители разных стран в ходе конференции.Для справки, в Узбекистане насчитывается 86 специализированных школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В Ташкенте таких школ 16, и Шахзода Худойназарова сотрудничает с 7 из них.Читайте также: Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями
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узбекистан ташкент конференция инклюзивное образование хореография дети с ограниченными возможностями психологическая реабилитация физическое развитие узбекистан россия великобритания казахстан турция
узбекистан ташкент конференция инклюзивное образование хореография дети с ограниченными возможностями психологическая реабилитация физическое развитие узбекистан россия великобритания казахстан турция
"Танец лечит душевные раны": в Ташкенте проходит конференция по инклюзивному образованию
Педагоги из пяти стран обсуждают инновационные проекты по обучению хореографии детей с ограниченными возможностями.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Государственной академии хореографии Узбекистана проходит международная конференция на основе проекта педагога-хореографа Шахзоды Худойназаровой "Создание мультимедийного продукта, направленного на повышение активности детей-инвалидов в обществе через искусство хореографии".
В конференции участвуют эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Турции и Великобритании.
"Наша цель — развитие инклюзивного образования и разработка новых инновационных проектов в сотрудничестве с Узбекистаном. Мы побывали в Фергане и Коканде и увидели талантливых детей с ограниченными возможностями, и нас порадовало, что они получают качественное образование", — рассказала заведующая отделом международных связей Челябинского государственного института культуры России Любовь Николаева.
Международная конференция проходит на узбекском, русском и английском языках.
"Это мероприятие направлено на выявление талантов детей с ограниченными возможностями. Музыка и танец лечат детские душевные раны", — сказал эксперт Муслимбек Юлдошев.
Обучение детей-инвалидов ритмике и хореографии обеспечивает их физическое и психологическое здоровье, считают педагоги.
"В процессе обучения детей-инвалидов я заметила, что у них появляется позитивный настрой и мотивация. Музыка и танец помогают ребенку-инвалиду забыть о своей инвалидности. Так что мы будем и дальше развивать проект", — сказала хореограф-педагог Шахзода Худойназарова.
При работе с особыми детьми педагоги-хореографы используют различные творческие методы. Их и обсуждали представители разных стран в ходе конференции.
"Творческий проект Шахзоды Худойназаровой дал положительные результаты и активизировал отношения между Россией и Узбекистаном в сфере инклюзивного образования. Хотели бы, чтобы таких проектов в хореографическом искусстве прибавлялось", - рассказал доцент Челябинского государственного института культуры Константин Новиков.
Для справки, в Узбекистане насчитывается 86 специализированных школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В Ташкенте таких школ 16, и Шахзода Худойназарова сотрудничает с 7 из них.