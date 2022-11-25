https://uz.sputniknews.ru/20221125/tanets-lechit-dushevnye-rany-v-tashkente-proxodit-konferentsiya-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-30255714.html

"Танец лечит душевные раны": в Ташкенте проходит конференция по инклюзивному образованию

"Танец лечит душевные раны": в Ташкенте проходит конференция по инклюзивному образованию

Педагоги из пяти стран обсуждают инновационные проекты по обучению хореографии детей с ограниченными возможностями.

2022-11-25T20:09+0500

2022-11-25T20:09+0500

2022-11-25T20:09+0500

культура

образование

конференция

хореография

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Государственной академии хореографии Узбекистана проходит международная конференция на основе проекта педагога-хореографа Шахзоды Худойназаровой "Создание мультимедийного продукта, направленного на повышение активности детей-инвалидов в обществе через искусство хореографии".В конференции участвуют эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Турции и Великобритании.Международная конференция проходит на узбекском, русском и английском языках."Это мероприятие направлено на выявление талантов детей с ограниченными возможностями. Музыка и танец лечат детские душевные раны", — сказал эксперт Муслимбек Юлдошев.Обучение детей-инвалидов ритмике и хореографии обеспечивает их физическое и психологическое здоровье, считают педагоги.При работе с особыми детьми педагоги-хореографы используют различные творческие методы. Их и обсуждали представители разных стран в ходе конференции.Для справки, в Узбекистане насчитывается 86 специализированных школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В Ташкенте таких школ 16, и Шахзода Худойназарова сотрудничает с 7 из них.Читайте также: Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями

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