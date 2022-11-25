https://uz.sputniknews.ru/20221125/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-diktante-na-tatarskom-yazyke-30247476.html

Узбекистанцы смогут принять участие в диктанте на татарском языке

Узбекистанцы смогут принять участие в диктанте на татарском языке

Всемирная образовательная акция "Татарча диктант" пройдет в Русском доме в субботу.

2022-11-25T16:07+0500

2022-11-25T16:07+0500

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культура

россотрудничество

татары

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акция

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Жители и гости Ташкента смогут принять участие во всемирной образовательной акции "Татарча диктант".Сама акция по проверке грамотности на татарском языке пройдет 25-27 ноября, сообщает пресс-служба Татарского общественного культурно-просветительного центра. При этом участники из Татарстана и Башкортостана будут писать диктант 25 ноября, жители других субъектов России – 26 сентября. А в зарубежных странах диктант пройдет в воскресенье, 27 ноября.Узбекистанцы будут писать диктант вместе с россиянами 26 ноября.Эта акция ежегодная добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в седьмой раз.Для участия в диктанте в Ташкенте нужно обязательно предварительно пройти регистрацию и указать свои контактные данные. Первые 70 зарегистрировавшихся будут писать диктант в Русском доме, остальные же смогут принять участие в акции в онлайн-формате.Читайте также: Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане

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