https://uz.sputniknews.ru/20221125/v-tashkent-vernutsya-tramvai-30235320.html
В Ташкент вернутся трамваи
В Ташкент вернутся трамваи
В столице Узбекистана появится три трамвайных маршрута.
2022-11-25T11:06+0500
2022-11-25T11:06+0500
2022-11-25T11:06+0500
общество
узбекистан
франция
россия
транспорт
трамвай
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Ташкенте вновь появятся трамваи. Проектировать новую трамвайную систему города будет французская транспортная компания.Об этом в ходе визита во Францию президента республики Шавката Мирзиёева договорились Министерство транспорта Узбекистана и французское Министерство внешней торговли, сообщает агентство УзА.Всего в столице появится три новых маршрута. Первый из них – до парка "Новый Узбекистан", сообщает агентство.До этого Шавкат Мирзиёев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте. Он отметил, что мир движется в сторону зеленой экономики, зеленой энергетики, а трамвай, по его словам, — безопасный, экологически чистый транспорт.Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.Узбекистан активно сотрудничает в транспортной сфере с другими странами. Одним из основных партнеров республики является Россия. Так, в ближайшее время страна планирует закупить четыре современных подвижных состава для Ташкентского метрополитена на российском "Метровагонмаше" (входит в "Трансмашхолдинг"). В 2019-2021 гг. Метровагонмаш уже поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью более 90 млн евро.Узбекистанские железные дороги сотрудничают с "Трансмашхолдингом" более 20 лет. Российское предприятие участвовало в реализации двенадцати крупных проектов в Узбекистане. Среди недавних крупных проектов - поставка в Узбекистан подведомственными производственными предприятиями российской компании семи магистральных грузовых электровозов серии 3ЭС5К.Так, за счет прямых инвестиций на общую сумму $209, 0 млн в Ташкенте построили завод по производству ликёро-водочной продукции высокого качества, возвели вантовый мост в парке "Навруз", уже подходит к завершению строительство многопрофильной клиники в Ташкенте, и в текущем году стартовали работы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) на аэродроме "Ташкент-Восточный".Представители АО "Трансмашхолдинг" также приняли активное участие в выработке рекомендаций по трансформации АО "Узбекистон темир йуллари".Россия также является крупнейшим поставщиком железнодорожных вагонов в Центральной Азии. Только в прошлом году Узбекистан закупил в РФ 160 вагонов.
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узбекистан ташкент трамвай три маршрута парк "новый узбекистан" проектирование сотрудничество метро метровагонмаш россия франция
узбекистан ташкент трамвай три маршрута парк "новый узбекистан" проектирование сотрудничество метро метровагонмаш россия франция
В Ташкент вернутся трамваи
В столице Узбекистана появится три трамвайных маршрута.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Ташкенте вновь появятся трамваи. Проектировать новую трамвайную систему города будет французская транспортная компания.
Об этом в ходе визита во Францию президента республики Шавката Мирзиёева договорились Министерство транспорта Узбекистана и французское Министерство внешней торговли, сообщает агентство УзА
.
Всего в столице появится три новых маршрута. Первый из них – до парка "Новый Узбекистан", сообщает агентство.
До этого Шавкат Мирзиёев призвал
восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте. Он отметил, что мир движется в сторону зеленой экономики, зеленой энергетики, а трамвай, по его словам, — безопасный, экологически чистый транспорт.
Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.
Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.
Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.
Узбекистан активно сотрудничает в транспортной сфере с другими странами. Одним из основных партнеров республики является Россия. Так, в ближайшее время страна планирует закупить четыре современных подвижных состава для Ташкентского метрополитена на российском "Метровагонмаше" (входит в "Трансмашхолдинг"). В 2019-2021 гг. Метровагонмаш уже поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью более 90 млн евро.
Узбекистанские железные дороги сотрудничают с "Трансмашхолдингом" более 20 лет. Российское предприятие участвовало в реализации двенадцати крупных проектов в Узбекистане. Среди недавних крупных проектов - поставка в Узбекистан подведомственными производственными предприятиями российской компании семи магистральных грузовых электровозов серии 3ЭС5К.
Так, за счет прямых инвестиций на общую сумму $209, 0 млн в Ташкенте построили завод по производству ликёро-водочной продукции высокого качества, возвели вантовый мост в парке "Навруз", уже подходит к завершению строительство многопрофильной клиники в Ташкенте, и в текущем году стартовали работы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) на аэродроме "Ташкент-Восточный".
Представители АО "Трансмашхолдинг" также приняли активное участие в выработке рекомендаций по трансформации АО "Узбекистон темир йуллари".
Россия также является крупнейшим поставщиком железнодорожных вагонов в Центральной Азии. Только в прошлом году Узбекистан закупил в РФ 160 вагонов.