https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-tashkente-xotyat-vosstanovit-dvijenie-tramvaev-22860694.html

В Ташкенте хотят восстановить движение трамваев

В Ташкенте хотят восстановить движение трамваев

Общественный транспорт в столице Узбекистана поменяется. Какие изменения грядут в ближайшие четыре года, читайте в материале.

2022-02-21T08:30+0500

2022-02-21T08:30+0500

2022-02-21T08:30+0500

общество

ташкент

трамвай

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте. На днях глава государства посетил Янгихаётский район и ознакомился с новыми проектами по развитию транспортной инфраструктуры в столице.Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.Строительство трамвайных линий в Ташкенте началось в 1896 году в рамках контракта Ташкентской городской управы и бельгийского Societe Generale de Belgique. Пуск электрического трамвая в городе состоялся 30 декабря 1912 года. К началу 1990-х годов протяженность трамвайных маршрутов в столице Узбекистана составляла около 270 километров, а парк — более 500 вагонов. К моменту закрытия длина трамвайных путей составляла 87,8 километра. На балансе унитарного предприятия "Ташкентский трамвай" находилось 87 трамвайных вагонов. В столице ежедневный пассажиропоток составляет более 1,2 миллиона человек, в том числе автобусами перевозят около 600 тысяч человек, метрополитеном — более 400 тысяч, такси — порядка 200 тысяч.Ранее власти озвучили, как будут развивать общественный транспорт в регионах. Читайте также:

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ташкент, трамвай, общественный транспорт