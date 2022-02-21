https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-tashkente-xotyat-vosstanovit-dvijenie-tramvaev-22860694.html
В Ташкенте хотят восстановить движение трамваев
В Ташкенте хотят восстановить движение трамваев
Общественный транспорт в столице Узбекистана поменяется. Какие изменения грядут в ближайшие четыре года, читайте в материале.
2022-02-21T08:30+0500
2022-02-21T08:30+0500
2022-02-21T08:30+0500
общество
ташкент
трамвай
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте. На днях глава государства посетил Янгихаётский район и ознакомился с новыми проектами по развитию транспортной инфраструктуры в столице.Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.Строительство трамвайных линий в Ташкенте началось в 1896 году в рамках контракта Ташкентской городской управы и бельгийского Societe Generale de Belgique. Пуск электрического трамвая в городе состоялся 30 декабря 1912 года. К началу 1990-х годов протяженность трамвайных маршрутов в столице Узбекистана составляла около 270 километров, а парк — более 500 вагонов. К моменту закрытия длина трамвайных путей составляла 87,8 километра. На балансе унитарного предприятия "Ташкентский трамвай" находилось 87 трамвайных вагонов. В столице ежедневный пассажиропоток составляет более 1,2 миллиона человек, в том числе автобусами перевозят около 600 тысяч человек, метрополитеном — более 400 тысяч, такси — порядка 200 тысяч.Ранее власти озвучили, как будут развивать общественный транспорт в регионах. Читайте также:
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ташкент, трамвай, общественный транспорт
В Ташкенте хотят восстановить движение трамваев
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Общественный транспорт в столице Узбекистана поменяется. Как именно, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте.
На днях глава государства посетил Янгихаётский район и ознакомился с новыми проектами по развитию транспортной инфраструктуры в столице.
"Президент дал указания "по развитию "зеленого" транспорта, разработке дальнейших этапов метрополитена и прокладки трамвайных путей", — сообщили в пресс-службе.
Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.
Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.
Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.
"Мы восстановим трамвай в Ташкенте. Мир движется в сторону зелёной экономики, зеленой энергетики. Считаю, что справедливо вернуть трамвай как безопасный, экологически чистый транспорт", — сказал Мирзиёев.
Строительство трамвайных линий в Ташкенте началось в 1896 году в рамках контракта Ташкентской городской управы и бельгийского Societe Generale de Belgique.
Пуск электрического трамвая в городе состоялся 30 декабря 1912 года. К началу 1990-х годов протяженность трамвайных маршрутов в столице Узбекистана составляла около 270 километров, а парк — более 500 вагонов.
К моменту закрытия длина трамвайных путей составляла 87,8 километра. На балансе унитарного предприятия "Ташкентский трамвай" находилось 87 трамвайных вагонов. В столице ежедневный пассажиропоток составляет более 1,2 миллиона человек, в том числе автобусами перевозят около 600 тысяч человек, метрополитеном — более 400 тысяч, такси — порядка 200 тысяч.
Ранее власти озвучили
, как будут развивать общественный транспорт в регионах.