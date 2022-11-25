https://uz.sputniknews.ru/20221125/v-uzbekistane-pristupili-k-stroitelstvu-nijnechatkalskoy-ges-30247237.html

В Узбекистане приступили к строительству Нижнечаткальской ГЭС - видео

В Узбекистане приступили к строительству Нижнечаткальской ГЭС - видео

Для этого в Бостанлыкском районе Ташкентской области перекрыли русло реки Чаткал.

2022-11-25T15:04+0500

2022-11-25T15:04+0500

2022-11-25T15:14+0500

общество

гэс

ташкентская область

узбекистан

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/19/30246008_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_fff8c02e84078f826c3b47bee7131d20.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Ташкентской области началось строительство Нижнечаткальской ГЭС. Для этого уже перекрыли русло реки Чаткал в Бостанлыкском районе, сообщает корреспондент Sputnik.Гидроэлектростанция будет состоять из 4-х гидроагрегатов, мощность каждой из которых составит 22,5 МВт.Установленная мощность гидротехнического сооружения составит 90 МВт, в среднем в год ГЭС будет вырабатывать 292 млн. кВт.ч. электроэнергии.Когда электростанция начнет работать на полную мощность, она позволит стране экономить 91,28 млн. кубометров природного газа.По оценкам специалистов, гидросооружение не повлияет на гидрологический режим и окружающую среду.В проектировании плотины принимали участие российские специалисты из института "Гидропроект" (Москва) и Всероссийского исследовательского института гидротехники (Санкт-Петербург). Они составили ТЭО, в соответствии с которым будут строить бетонную гравитационную плотину высотой 50 метров.Новый объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Как выглядит площадка будущей ГЭС - в нашем сюжете.Читайте также: Почему не стоит опасаться ядерной энергетики – три плюса атомных проектов для Узбекистана

ташкентская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан ташкентская область бостанлыкский район строительство нижнечаткальской гэс начали бетонная гравитационная плотина высотой 50 метров российские спецалисты институт "гидропроект" всероссийский исследовательский институт гидротехники санкт-петербург перекрыли течение реки чаткал