https://uz.sputniknews.ru/20221126/stroitelstvo-dorogi-knr---kyrgyzstan---uzbekistan-nachnetsya-v-2023-godu-30267684.html

Строительство дороги КНР - Кыргызстан - Узбекистан начнется в 2023 году

Строительство дороги КНР - Кыргызстан - Узбекистан начнется в 2023 году

Жапаров назвал примерную дату начала строительных работ.

2022-11-26T13:10+0500

2022-11-26T13:10+0500

2022-11-26T13:10+0500

политика

железная дорога

кнр

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан намечено на осень 2023 года, рассказал кыргызстанский премьер Акылбек Жапаров на заседании парламента. Также в следующем году Бишкек планирует начать строительство Камбар-Атинской ГЭС-1, добавил политик. Напомним, железнодорожный коридор КНР - Кыргызстан - Узбекистан станет южным ответвлением континентального моста Евразии. Планируется, что он откроет рынки Юго-Восточной, Западной Азии и Ближнего Востока. Читайте также:Узбекистан и Иран будут сотрудничать в борьбе с финансированием терроризмаВ Узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в Россию с помощью "Агроэкспресса"

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строительство дороги китай кыргызстан узбекистан начнется в 2023 году когда зачем цели рынки экономика железная дорога коридор