https://uz.sputniknews.ru/20221126/svo-chto-znachit-osvobojdenie-artemovska-i-marinki-30260024.html

СВО: что значит освобождение Артемовска и Марьинки

СВО: что значит освобождение Артемовска и Марьинки

Российские войска в зоне специальной военной операции на Украинском ТВД с начала ноября владеют инициативой, и наступают на нескольких направлениях.

2022-11-26T12:46+0500

2022-11-26T12:46+0500

2022-11-26T12:46+0500

колумнисты

россия

украина

военные

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/16/30152015_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_8c402307e391a326d8ae12b51fc85bdc.jpg

За счет мобилизованных укреплены боевые порядки переднего края и созданы резервы. Все попытки ВСУ контратаковать решительно пресекаются огнем и маневром соединений и частей Объединенной группировки войск и сил РФ.Оперативная обстановка в зоне СВО в целом стабильна. Российские войска доминируют практически на всех направлениях, наращивают интенсивность артиллерийских ударов в Донбассе, где каждая самоходная артиллерийская установка ежесуточно расходует до 90 снарядов. Завершается освобождение Артемовска и Марьинки – подразделения ВСУ несут огромные потери.Артемовск (переименованный киевским режимом в Бахмут) имеет стратегическое значение, как важнейший транспортный узел Донбасса, ожесточенные бои здесь идут давно. Город находится в полукольце, в укрепрайоне на окраинах обороняется 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. Российские подразделения наступают с востока, блокировали Артемовск с юга, и в начале ноября разгромили противника на правом берегу реки Бахмутка. Украинские подразделения под Артемовском потеряли более 50 процентов личного состава и до 70 процентов бронетехники.Деморализованные военнослужащие двух мотопехотных батальонов 58-й бригады ВСУ потребовали у командования срочную помощь, и получили восемь отдельных батальонов теробороны из-под Киева, а также отряд американских наемников из ЧВК "Моцарт" под командованием основателя Mozart Group, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна. Результат вероятной встречи под Артемовском американского "Моцарта" с российским "Вагнером" предсказуем – мало кто из "рейнджеров" вернется домой, в США. Разные весовые категории. За минувшие сутки в Донбассе (близ Северска и Славянска) высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 100 наемников "иностранного легиона", и еще 200 польских "добровольцев" ВСУ – в Харьковской области.Подразделения ВС России с боями заняли центр города Марьинка, удерживают ключевые позиции по проспекту Дружбы (высотная застройка), вытесняют противника в западные кварталы. На Донецком направлении Марьинка – один из важнейших укрепрайонов ВСУ, расположенный на господствующих высотах. Развивая тактический успех, российские войска стремятся выйти через Константиновку в Угледар. Глава киевского режимаВладимир Зеленский вынужден был признать адски тяжелой для ВСУ ситуацию в Донбассе.Разница потенциаловГенштаб ВС России реализует свои планы в стратегическом формате, который всегда сложнее оперативной обстановки на каком-то узком участке фронта. Со стороны трудно судить об успехах или процентах выполнения задач СВО. И все же мы видим, что Российская армия действует без спешки, накапливает резервы. Постепенно набирает обороты оборонно-промышленный комплекс РФ.С другой стороны, у ВСУ нет стратегических резервов для контрнаступления: есть сотни тысяч резервистов, которым не хватает вооружения – артиллерии, бронетехники, боеприпасов. Не говоря уже о самолетах и кораблях. Если ранее наблюдались украинские контратаки силами двух – трех батальонных тактических групп (до 3000 человек) с танками, то сегодня мы наблюдаем попытки силами одной – двух рот (до 200 человек), практически без приданной бронетехники. Разумеется, проблема не в плохой погоде, которая в равной степени помогает или мешает всем сторонам.Киевский режим пока еще получает десятки тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, однако надо иметь ввиду, что арсеналы США и альянса почти пусты. Американский ВПК производит в год менее 30 тысяч 155-мм снарядов, украинские артиллеристы расходуют такое количество за две недели, а российские войска ежесуточно применяют до 50 тысяч снарядов. Эти цифры показывают, где реальная огневая мощь и безусловное стратегическое доминирование. Разница боевых потенциалов ВСУ-НАТО и ВС России значительна.На Западе кончается оружие и боеприпасы для ВСУ – Британия поставляет списанные вертолеты Sea King и зенитные орудия середины прошлого века, Франция – старые ЗРК Crotale, Германия прямо заявляет о пределе своих оружейных возможностей, а в США для восстановления арсеналов предприятия ВПК вернули на работу пенсионеров. Издание Al Binaa отмечает, что Европа не намерена затягивать украинский конфликт, потому что столкнулась с рецессией и нехваткой газа. Россия же обладает большими запасами энергоресурсов, оружия и продовольствия, и еще долго сможет противостоять Западу.После массированных ракетных ударов ВС России по системе военного управления и объектам энергоснабжения (логистики) ВСУ Украина погрузилась во тьму. На этом фоне Вашингтон и Брюссель демагогически обещают киевскому режиму "постоянную поддержку", а британский министр обороны Бен Уоллес призывает ВСУ к зимнему наступлению – победа почти в кармане, ведь Украина получила "от международного сообщества" 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения.По информации генерала Сергея Суровикина, украинские войска только при попытках наступления на Херсонском направлении в августе – октябре потеряли более 9500 человек, 200 танков, 500 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских орудий и минометов, 600 автомобилей. Российские потери в восемь раз меньше. И совсем неслучайно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 ноября призвал Украину прекратить конфликт, иначе ее ждет "полное уничтожение". Таким образом надежный союзник России ведет прокси-беседу с коллективным Западом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: СВО России и ПВО Украины: почему горят дома в Киеве

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса украина всу артемовск марьинка