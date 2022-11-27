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Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась - видео
Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась - видео
Ангела Меркель подумывает о возвращении в большую политику. Такое мнение в интервью Sputnik высказал глава центра политической информации Алексей Мухин. 27.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-27T21:00+0500
2022-11-27T21:00+0500
2022-11-27T21:00+0500
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Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для возвращения в большую политику. Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео
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германия, сша, россия, санкции, видео
германия, сша, россия, санкции, видео
Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась - видео
Ангела Меркель подумывает о возвращении в большую политику. Такое мнение в интервью Sputnik высказал глава центра политической информации Алексей Мухин.
Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для возвращения в большую политику.
Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео