https://uz.sputniknews.ru/20221127/muxin-ssha-tratyat-milliony-chtoby-ponyat-pochemu-rossiya-ne-razvalilas---video-30296060.html

Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась - видео

Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась - видео

Ангела Меркель подумывает о возвращении в большую политику. Такое мнение в интервью Sputnik высказал глава центра политической информации Алексей Мухин. 27.11.2022, Sputnik Узбекистан

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Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для возвращения в большую политику. Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео

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