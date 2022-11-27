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https://uz.sputniknews.ru/20221127/v-tashkente-proshel-tatarcha-diktant---foto-30294448.html
В Ташкенте прошел "Татарча диктант" - фото
В Ташкенте прошел "Татарча диктант" - фото
Во всемирно образовательной акции на татарском языке приняли участие более ста узбекистанцев.
2022-11-27T17:03+0500
2022-11-27T17:03+0500
общество
ташкент
россотрудничество в узбекистане
диктант
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Жители и гости Ташкента приняли участие во Всемирной образовательной акции "Татарча диктант".В Русском доме в Ташкенте диктант писали более ста человек, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.В 2022 году акция по проверке грамотности на татарском языке проходила 25-27 ноября. При этом участники из Татарстана и Башкортостана писали диктант 25 ноября, жители других субъектов России – 26 сентября. А в зарубежных странах диктант прошел в воскресенье, 27 ноября.Узбекистанцы писали диктант вместе с россиянами 26 ноября.Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в седьмой раз.Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.Читайте также: В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников
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фото узбекистан ташкент всемирная акция "татарча диктант" русский дом в ташкенте представительство россотрудничества диаспора татары татарский язык
фото узбекистан ташкент всемирная акция "татарча диктант" русский дом в ташкенте представительство россотрудничества диаспора татары татарский язык

В Ташкенте прошел "Татарча диктант" - фото

17:03 27.11.2022
© "Русский дом" в УзбекистанеАкция "Татарча диктант" в Ташкенте
Акция Татарча диктант в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
© "Русский дом" в Узбекистане
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Во всемирно образовательной акции на татарском языке приняли участие более ста узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Жители и гости Ташкента приняли участие во Всемирной образовательной акции "Татарча диктант".
© "Русский дом" в УзбекистанеАкция "Татарча диктант" в Ташкенте
Акция Татарча диктант в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
Акция "Татарча диктант" в Ташкенте
© "Русский дом" в Узбекистане
В Русском доме в Ташкенте диктант писали более ста человек, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.
© "Русский дом" в УзбекистанеАкция "Татарча диктант" в Ташкенте
Акция Татарча диктант в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
Акция "Татарча диктант" в Ташкенте
© "Русский дом" в Узбекистане
В 2022 году акция по проверке грамотности на татарском языке проходила 25-27 ноября. При этом участники из Татарстана и Башкортостана писали диктант 25 ноября, жители других субъектов России – 26 сентября. А в зарубежных странах диктант прошел в воскресенье, 27 ноября.
© "Русский дом" в УзбекистанеАкция "Татарча диктант" в Ташкенте
Акция Татарча диктант в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
Акция "Татарча диктант" в Ташкенте
© "Русский дом" в Узбекистане
Узбекистанцы писали диктант вместе с россиянами 26 ноября.
© "Русский дом" в УзбекистанеАкция "Татарча диктант" в Ташкенте
Акция Татарча диктант в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
Акция "Татарча диктант" в Ташкенте
© "Русский дом" в Узбекистане
Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в седьмой раз.
Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.
Читайте также: В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников
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