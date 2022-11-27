https://uz.sputniknews.ru/20221127/volodin-pribyl-v-samarkand-30291896.html

Володин прибыл в Самарканд

Володин прибыл в Самарканд

Председатель Госдумы РФ провел встречу со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. 27.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-27T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмаилов провели встречу в Самарканде, сообщает корреспондент РИА Новости.Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Каримова.Володин также встретится с председателем сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества.Читайте также: Михаил Мишустин посетит Самарканд

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вячеслав володин, россия, узбекистан, самарканд, олий мажлис, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, танзила нарбаева