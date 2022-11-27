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Володин прибыл в Самарканд
Володин прибыл в Самарканд
Председатель Госдумы РФ провел встречу со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. 27.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-27T14:57+0500
2022-11-27T14:57+0500
2022-11-27T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмаилов провели встречу в Самарканде, сообщает корреспондент РИА Новости.Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Каримова.Володин также встретится с председателем сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества.Читайте также: Михаил Мишустин посетит Самарканд
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вячеслав володин, россия, узбекистан, самарканд, олий мажлис, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, танзила нарбаева
вячеслав володин, россия, узбекистан, самарканд, олий мажлис, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, танзила нарбаева
Володин прибыл в Самарканд
Председатель Госдумы РФ провел встречу со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмаилов провели встречу в Самарканде, сообщает корреспондент РИА Новости
.
Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Каримова.
Володин также встретится с председателем сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества.