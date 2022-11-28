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Чемпионат мира по футболу - 2022: турнирная таблица

Чемпионат мира по футболу - 2022: турнирная таблица

По результатам очередного игрового дня на мундиале Испания и Германия порадовали болельщиков, тогда как еще одна топ-сборная разочаровала

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чм-2022 по футболу в катаре

футбол

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хорватия

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Катаре завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира - 2022, в которых играли команды из групп E и F. Результаты игрового дня 27 ноября в этих двух группах распределись следующим образом: Группа ЕГруппа FПосле эти матчей сразу три команды имели шансы досрочно решить задачу на предварительный этап, но пока это сделала только сборная Франции.Первой квалифицироваться в плей-офф могла Япония, но у нее не получилось обыграть Коста-Рику. При подавляющем игровом преимуществе азиаты окончили игру со счетом 0:1 в пользу соперников.Главный матч выходного дня был, конечно, у Испании с Германией, но пока встреча завершилась боевой ничьей.Таким образом, Испания в группе Е стала единоличным лидером. Подопечные Луиса Энрике набрали 4 очка. Следом сенсационное поражение потерпели бронзовые призеры прошлого ЧМ - бельгийцы. Они проиграли Марокко со счетом 0:2. А хорваты просто разгромили канадцев в волевом стиле со счетом 4:1 и тем самым лишили их шансов на выход в плей-офф.Так, по результатам этого игрового дня в группе Е стала лидером Испания, Япония осталась на 2-м месте, а Коста-Рика смогла подняться на 3-е. Сборная Германии замыкает таблицу этой группы.Лидером в квартете F стала Хорватия, 2-я - команда из Марокко, затем Бельгия, а на 4-й строке - Канада, которая потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.Читайте также: Тимур Кападзе стал лучшим тренером года

коста-рика

испания

германия

япония

хорватия

канада

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