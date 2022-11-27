https://uz.sputniknews.ru/20221127/timur-kapadze-stal-luchshim-trenerom-goda--30279937.html

Тимур Кападзе стал лучшим тренером года

Тимур Кападзе стал лучшим тренером года

В столице прошло награждение Best uz Football Awards-2022.

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спорт

тимур кападзе

тренер

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Главный тренер Олимпийской сборной Тимур Кападзе выиграл премию "Лучший тренер года" на церемонии награждения Best uz Football Awards-2022, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Мероприятие прошло в Ташкенте. В роли организаторов выступили АФУ и ПФЛ Узбекистана. В рамках премии награждали лучших представителей узбекистанского футбола.В мероприятии приняли участие руководство Минспорта, Ассоциации футбола республики, Профессиональной футбольной лиги, а также генсекретарь НОК Ойбек Касимов.Напомним, летом Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik, в котором рассказал про отца, футбол, узбекский язык и многое другое. Читайте также:Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера

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