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https://uz.sputniknews.ru/20221127/timur-kapadze-stal-luchshim-trenerom-goda--30279937.html
Тимур Кападзе стал лучшим тренером года
Тимур Кападзе стал лучшим тренером года
В столице прошло награждение Best uz Football Awards-2022.
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спорт
тимур кападзе
тренер
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Главный тренер Олимпийской сборной Тимур Кападзе выиграл премию "Лучший тренер года" на церемонии награждения Best uz Football Awards-2022, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Мероприятие прошло в Ташкенте. В роли организаторов выступили АФУ и ПФЛ Узбекистана. В рамках премии награждали лучших представителей узбекистанского футбола.В мероприятии приняли участие руководство Минспорта, Ассоциации футбола республики, Профессиональной футбольной лиги, а также генсекретарь НОК Ойбек Касимов.Напомним, летом Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik, в котором рассказал про отца, футбол, узбекский язык и многое другое. Читайте также:Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
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тимур кападзе стал лучшим тренером года футбол узбекистан спорт ташкент премия тренер
тимур кападзе стал лучшим тренером года футбол узбекистан спорт ташкент премия тренер

Тимур Кападзе стал лучшим тренером года

10:25 27.11.2022
© UFAТимур Кападзе
Тимур Кападзе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
© UFA
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В столице прошла церемония награждения Best uz Football Awards-2022.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Главный тренер Олимпийской сборной Тимур Кападзе выиграл премию "Лучший тренер года" на церемонии награждения Best uz Football Awards-2022, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Мероприятие прошло в Ташкенте. В роли организаторов выступили АФУ и ПФЛ Узбекистана. В рамках премии награждали лучших представителей узбекистанского футбола.
В мероприятии приняли участие руководство Минспорта, Ассоциации футбола республики, Профессиональной футбольной лиги, а также генсекретарь НОК Ойбек Касимов.
Напомним, летом Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik, в котором рассказал про отца, футбол, узбекский язык и многое другое.
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