https://uz.sputniknews.ru/20221127/timur-kapadze-stal-luchshim-trenerom-goda--30279937.html
Тимур Кападзе стал лучшим тренером года
Тимур Кападзе стал лучшим тренером года
В столице прошло награждение Best uz Football Awards-2022.
2022-11-27T10:25+0500
2022-11-27T10:25+0500
2022-11-27T10:25+0500
спорт
тимур кападзе
тренер
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Главный тренер Олимпийской сборной Тимур Кападзе выиграл премию "Лучший тренер года" на церемонии награждения Best uz Football Awards-2022, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Мероприятие прошло в Ташкенте. В роли организаторов выступили АФУ и ПФЛ Узбекистана. В рамках премии награждали лучших представителей узбекистанского футбола.В мероприятии приняли участие руководство Минспорта, Ассоциации футбола республики, Профессиональной футбольной лиги, а также генсекретарь НОК Ойбек Касимов.Напомним, летом Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik, в котором рассказал про отца, футбол, узбекский язык и многое другое. Читайте также:Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
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тимур кападзе стал лучшим тренером года футбол узбекистан спорт ташкент премия тренер
тимур кападзе стал лучшим тренером года футбол узбекистан спорт ташкент премия тренер
Тимур Кападзе стал лучшим тренером года
В столице прошла церемония награждения Best uz Football Awards-2022.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
Главный тренер Олимпийской сборной Тимур Кападзе выиграл премию "Лучший тренер года" на церемонии награждения Best uz Football Awards-2022, передает пресс-служба
Национального олимпийского комитета.
Мероприятие прошло в Ташкенте. В роли организаторов выступили АФУ и ПФЛ Узбекистана. В рамках премии награждали лучших представителей узбекистанского футбола.
В мероприятии приняли участие руководство Минспорта, Ассоциации футбола республики, Профессиональной футбольной лиги, а также генсекретарь НОК Ойбек Касимов.
Напомним, летом Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью
Sputnik, в котором рассказал про отца, футбол, узбекский язык и многое другое.