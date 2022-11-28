https://uz.sputniknews.ru/20221128/rossiyskie-stroitelnye-kompanii-predstavyat-produktsiyu-v-uzbekistane-30297146.html
Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
Международная деловая миссия пройдет в Ташкенте в начале декабря.
2022-11-28T08:03+0500
2022-11-28T08:03+0500
2022-11-28T09:37+0500
экономика
россия
узбекистан
бизнес-миссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1238/59/12385972_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_82f9bd3c489fa4584447e7fcbbba5d29.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Представители российских строительных компаний посетят Узбекистан с бизнес-миссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Производители представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли.Среди участников — производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства. Российские бизнесмены проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.Читайте также: Михаил Мишустин посетит Самарканд
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1238/59/12385972_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_cbb7ab7161fae0280c006b011bba0934.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия узбекистан производители строительные компании представят продукцию бизнес-миссия партнеры ташкент кирпич изолированная кабельная продукция двери товары для строительства ремонта российский экспортный центр рэц
россия узбекистан производители строительные компании представят продукцию бизнес-миссия партнеры ташкент кирпич изолированная кабельная продукция двери товары для строительства ремонта российский экспортный центр рэц
Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
08:03 28.11.2022 (обновлено: 09:37 28.11.2022)
Международная деловая миссия пройдет в Ташкенте в начале декабря.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Представители российских строительных компаний посетят Узбекистан с бизнес-миссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Производители представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли.
"В Ташкенте (Узбекистан) 5-6 декабря 2022 года состоится Международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", — говорится в сообщении.
Среди участников — производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства. Российские бизнесмены проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.
Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.