https://uz.sputniknews.ru/20221128/rossiyskie-stroitelnye-kompanii-predstavyat-produktsiyu-v-uzbekistane-30297146.html

Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

Международная деловая миссия пройдет в Ташкенте в начале декабря.

2022-11-28T08:03+0500

2022-11-28T08:03+0500

2022-11-28T09:37+0500

экономика

россия

узбекистан

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Представители российских строительных компаний посетят Узбекистан с бизнес-миссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Производители представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли.Среди участников — производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства. Российские бизнесмены проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.Читайте также: Михаил Мишустин посетит Самарканд

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