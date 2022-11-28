https://uz.sputniknews.ru/20221128/segodnya-nachnetsya-sud-po-besporyadkam-v-nukuse-30300934.html

Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе

Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе

Комиссия по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, действовавшая с 16 июля, завершила свою работу и передала материалы дела в суд.

2022-11-28T10:59+0500

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общество

каракалпакстан

нукус

суд

омбудсмен

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В понедельник 28 ноября начнется судебное разбирательство событий в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба представителя Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена).Комиссия по независимому расследованию беспорядков в Нукусе, с 16 июля исследовала обстоятельства дела и передала материалы в суд.По сообщению пресс-службы, главной задачей комиссии было обеспечить соблюдение прав человека, всесторонне и объективно изучить все события и перепроверить всю информацию.Для изучения общественного мнения комиссия создала "горячую линию" и Telegram-канал, где принимала обращения от граждан. Члены комиссии также посетили ряд государственных органов и ведомств, социальных объектов Каракалпакстана, включая Жокаргы Кенес, госпитали, правоохранительные органы.Кроме того, представители комиссии встретились и с самими подозреваемыми в организации беспорядков, сформировали списки подсудимых, раскаивающихся в содеянном или находящихся в тяжелом социальном положении.Комиссия держала на постоянном контроле вопросы, связанные с условиями содержания подсудимых, неприменением пыток, предоставлением адвоката,. Члены комиссии также будут участвовать в судебных заседаниях в качестве наблюдателей.Комиссия была создана на совместном заседании советов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики 15 июля уполномоченного парламента по правам человека Ферузы Эшматовой.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие. Читайте также: Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

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