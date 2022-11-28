https://uz.sputniknews.ru/20221128/segodnya-nachnetsya-sud-po-besporyadkam-v-nukuse-30300934.html
Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе
Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе
Комиссия по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, действовавшая с 16 июля, завершила свою работу и передала материалы дела в суд.
2022-11-28T10:59+0500
2022-11-28T10:59+0500
2022-11-28T11:09+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В понедельник 28 ноября начнется судебное разбирательство событий в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба представителя Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена).Комиссия по независимому расследованию беспорядков в Нукусе, с 16 июля исследовала обстоятельства дела и передала материалы в суд.По сообщению пресс-службы, главной задачей комиссии было обеспечить соблюдение прав человека, всесторонне и объективно изучить все события и перепроверить всю информацию.Для изучения общественного мнения комиссия создала "горячую линию" и Telegram-канал, где принимала обращения от граждан. Члены комиссии также посетили ряд государственных органов и ведомств, социальных объектов Каракалпакстана, включая Жокаргы Кенес, госпитали, правоохранительные органы.Кроме того, представители комиссии встретились и с самими подозреваемыми в организации беспорядков, сформировали списки подсудимых, раскаивающихся в содеянном или находящихся в тяжелом социальном положении.Комиссия держала на постоянном контроле вопросы, связанные с условиями содержания подсудимых, неприменением пыток, предоставлением адвоката,. Члены комиссии также будут участвовать в судебных заседаниях в качестве наблюдателей.Комиссия была создана на совместном заседании советов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики 15 июля уполномоченного парламента по правам человека Ферузы Эшматовой.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие. Читайте также: Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
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узбекистан каракалпакстан нукус суд независимая комиссия расследование беспорядки события подозреваемые мера пресечения домашний арест
узбекистан каракалпакстан нукус суд независимая комиссия расследование беспорядки события подозреваемые мера пресечения домашний арест
Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе
10:59 28.11.2022 (обновлено: 11:09 28.11.2022)
Комиссия по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, действовавшая с 16 июля, завершила свою работу и передала материалы дела в суд.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik.
В понедельник 28 ноября начнется судебное разбирательство событий в Каракалпакстане, сообщает
пресс-служба представителя Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена).
Комиссия по независимому расследованию беспорядков в Нукусе, с 16 июля исследовала обстоятельства дела и передала материалы в суд.
По сообщению пресс-службы, главной задачей комиссии было обеспечить соблюдение прав человека, всесторонне и объективно изучить все события и перепроверить всю информацию.
Для изучения общественного мнения комиссия создала "горячую линию" и Telegram-канал, где принимала обращения от граждан. Члены комиссии также посетили ряд государственных органов и ведомств, социальных объектов Каракалпакстана, включая Жокаргы Кенес, госпитали, правоохранительные органы.
Кроме того, представители комиссии встретились и с самими подозреваемыми в организации беспорядков, сформировали списки подсудимых, раскаивающихся в содеянном или находящихся в тяжелом социальном положении.
"На сегодняшний день по предложению членов Комиссии и ходатайству Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан Генеральной прокуратурой 107 обвиняемых были освобождены из-под стражи на основании общественного поручительства в связи с тем, что мера пресечения в виде заключение под стражу была заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении пресс-службы.
Комиссия держала на постоянном контроле вопросы, связанные с условиями содержания подсудимых, неприменением пыток, предоставлением адвоката,. Члены комиссии также будут участвовать в судебных заседаниях в качестве наблюдателей.
Комиссия была создана на совместном заседании советов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики 15 июля уполномоченного парламента по правам человека Ферузы Эшматовой.
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.