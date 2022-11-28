В Бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане – подробности
© SputnikПервый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане
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В понедельник стартовало судебное разбирательство событий в Каракалпакстане. Комиссия по независимому расследованию беспорядков в Нукусе, с 16 июля исследовала обстоятельства дела и передала материалы в суд.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов рассказал краткое содержание обвинений прокуратуры по поводу беспорядков в Нукусе:
Даулетмурат Тажимуратов в целях свержения действующей власти Республики Каракалпакстан и назначения себя на пост председателя Жокаргы Кенеса создал организованную группу, также обвиняется в организации массовых беспорядков 1−2 июля;
Лолагул Каллыханова — присоединившись к организованной группе, через социальные сети распространяла материалы, призывающие к массовым беспорядкам;
Азамат Турданов — обеспечил участие спортсменов в массовых беспорядках в Нукусе 1−2 июля;
А. Сметуллаев и Д. Джиемуратов — 1−2 июля привлекали людей из районов Каракалпакстана и сами активно участвовали в массовых беспорядках, поддерживали Тажимуратова;
Б. Кадирбергенов — привлекал людей к массовым беспорядкам, призывал к захвату Жокаргы Кенеса и здания аэропорта Нукуса;
Б. Сейтниязов — будучи членом диаспоры "Аллаяр жолы" в Казахстане, содействовал организации массовых беспорядков и помогал изготавливать баннеры в поддержку Тажимуратова;
А. Токимбетов — 2 июля заявил людям, собравшимся в Ходжейлийском районе, о том, что Республика Каракалпакстан должна быть независимой, призывал их к массовым беспорядкам, возглавил их;
К. Сейтимов — 2 июля собрал людей в Караузякском районе, призывал их к массовым беспорядкам, возглавил их;
А. Нуратдинов — 2 июля распространял в Канлыкульском районе материалы, призывающие людей к массовым беспорядкам;
П. Шамшетов — 2 июля привлекал людей к массовым беспорядкам и сам был их активным участником;
Р. Бекмуратов — 2 июля на территории махалли "Наупир" напал на сотрудников Национальной гвардии, привлечённых к ликвидации массовых беспорядков, нанёс им телесные повреждения, отобрал пистолет марки "ПМ";
С. Каипов — 2 июля на территории махалли "Наупир" напал на сотрудников Национальной гвардии, привлечённых к ликвидации массовых беспорядков, нанёс им телесные повреждения. Кроме того, подготовил видеообращение, наполненное сепаратистскими идеями, хранил его с целью распространения;
Б. Генжебаев — 2 июля в ходе массовых беспорядков в Шуманайском районе остановил 3 человек — узбеков по национальности, прибывших из Ферганской области, нанёс им телесные повреждения, путём разбоя отобрал у них 3,6 млн сумов и документы строгой отчётности;
С. Калилаев – 2 июля возглавив массовые беспорядки в Кегейлийском районе, в порыве национализма поджёг штаб Андижанской области, повредил его имущество;
П. Нурниязов — 2 июля в ходе массовых беспорядков в Нукусе перекрыл дорогу сотрудникам правоохранительных органов с целью ограничения их деятельности, руководил поджогом автошин;
С. Калимов – в целях освобождения людей, взятых под административный арест в ходе массовых беспорядков 1 июля, совершил нападение и поджог места, где они содержались;
Н. Султамуратов – 2 июля активно участвовал в нападении на ОВД города Нукуса, поджигал деревья, перекрывал дороги;
А. Темирханов – 2 июля в ходе массовых беспорядков использовал "коктейли Молотова" на улице Ходжайли гузари, препятствовал деятельности сотрудников правоохранительных органов;
А. Адилбеков — 2 июля в ходе массовых беспорядков использовал "коктейли Молотова" на мосту Турткул, препятствовал деятельности сотрудников правоохранительных органов.
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