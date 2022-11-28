https://uz.sputniknews.ru/20221128/v-buxare-zavershilsya-pervyy-den-suda-po-delu-o-besporyadkax-v-karakalpakstane--podrobnosti-30320056.html

В Бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане – подробности

В Бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане – подробности

В понедельник стартовало судебное разбирательство событий в Каракалпакстане.

2022-11-28T19:12+0500

2022-11-28T19:12+0500

2022-11-28T19:12+0500

общество

каракалпакстан

республика каракалпакстан

суд

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов рассказал краткое содержание обвинений прокуратуры по поводу беспорядков в Нукусе:Читайте также:

каракалпакстан

республика каракалпакстан

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Sputnik Узбекистан

в бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в каракалпакстане подробности в понедельник стартовало судебное разбирательство событий в каракалпакстане