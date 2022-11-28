https://uz.sputniknews.ru/20221128/v-uzbekistane-zapustili-proizvodstvo-pyure-iz-brokkoli-30306999.html
В Узбекистане запустили производство пюре из брокколи
В Узбекистане запустили производство пюре из брокколи
Ранее предприятие отправляло на экспорт в Россию брокколи в свежем и замороженном виде.
2022-11-28T14:01+0500
2022-11-28T14:01+0500
2022-11-28T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Частное предприятие "Anzur natural food" запустило производство пюре из брокколи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Сырье поступает на предприятие из всех регионов республики. А готовую продукцию фирма будет экспортировать в Россию на основании договора.Компания уже поставляет брокколи в свежем и мороженном виде. В сутки фирма производит 20 тонн свежего и 15 тонн мороженого овоща. Продукция идет на экспорт в страны Европы и Азии. С российскими партнерами компания заключила контракт на 2022 год на сумму $2 млн.В следующем году компания планирует удвоить производство, увеличив число сотрудников с 280 до 500.Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
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россия узбекистан производство брокколи в свежем мороженом виде пюре компания anzur natural food экспорт в россию контракт
россия узбекистан производство брокколи в свежем мороженом виде пюре компания anzur natural food экспорт в россию контракт
В Узбекистане запустили производство пюре из брокколи
14:01 28.11.2022 (обновлено: 14:07 28.11.2022)
Ранее предприятие отправляло на экспорт в Россию брокколи в свежем и замороженном виде.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik
. Частное предприятие "Anzur natural food" запустило производство пюре из брокколи, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Сырье поступает на предприятие из всех регионов республики. А готовую продукцию фирма будет экспортировать в Россию на основании договора.
Компания уже поставляет брокколи в свежем и мороженном виде. В сутки фирма производит 20 тонн свежего и 15 тонн мороженого овоща. Продукция идет на экспорт в страны Европы и Азии. С российскими партнерами компания заключила контракт на 2022 год на сумму $2 млн.
В следующем году компания планирует удвоить производство, увеличив число сотрудников с 280 до 500.
Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.
Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.