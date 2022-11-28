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Володин встретился с председателями обеих палат Олий Мажлиса
Володин встретился с председателями обеих палат Олий Мажлиса
Спикеры Госдумы России и Законодательной палаты парламента Узбекистана подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
2022-11-28T15:33+0500
2022-11-28T15:38+0500
политика
россия
узбекистан
вячеслав володин
госдума рф
сенат олий мажлиса узбекистана
олий мажлис
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин и председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.В ходе встречи спикеры обсудили вопросы развития межпарламентских связей.В ходе встречи стороны подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Создать комиссию высокого уровня между парламентами России и Узбекистана Вячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов договорились на встрече 5 июля в Москве.Вячеслав Володин также встретился со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой НарбаевойКак отметил председатель Госдумы, Россия на сегодняшний день — партнер номер один для Узбекистана в сфере внешнеэкономических отношений: растет товарооборот, все большее число туристов из России посещают Узбекистан."У нас есть темы, которые правильно было бы обсуждать и в этих сферах, создавая условия для развития. От нас очень многое зависит", — добавил Вячеслав Володин.Танзила Нарбаева в свою очередь отметила достижения двух стран в сфере межпарламентского сотрудничества за последние годы, в том числе итоги осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде. Она подчеркнула, что данная сессия положила начало новому этапу сотрудничества парламентов СНГ."Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. И это обязательно послужит реализации интересов благополучия наших народов", — добавила Танзила Нарбаева.Читайте также: Вячеслав Володин возложил цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте – видео
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узбекистан россия ташкент сенат олий мажлиса законодательная палата танзила нарбаева нуриддин исмоилов вячеслав володин
узбекистан россия ташкент сенат олий мажлиса законодательная палата танзила нарбаева нуриддин исмоилов вячеслав володин

Володин встретился с председателями обеих палат Олий Мажлиса

15:33 28.11.2022 (обновлено: 15:38 28.11.2022)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Вячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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Спикеры Госдумы России и Законодательной палаты парламента Узбекистана подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин и председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
В ходе встречи спикеры обсудили вопросы развития межпарламентских связей.
"В основе — эффективный диалог наших президентов. Благодаря ему приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами", — отметил Вячеслав Володин.
В ходе встречи стороны подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Создать комиссию высокого уровня между парламентами России и Узбекистана Вячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов договорились на встрече 5 июля в Москве.
Вячеслав Володин также встретился со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Как отметил председатель Госдумы, Россия на сегодняшний день — партнер номер один для Узбекистана в сфере внешнеэкономических отношений: растет товарооборот, все большее число туристов из России посещают Узбекистан.
"У нас есть темы, которые правильно было бы обсуждать и в этих сферах, создавая условия для развития. От нас очень многое зависит", — добавил Вячеслав Володин.
Танзила Нарбаева в свою очередь отметила достижения двух стран в сфере межпарламентского сотрудничества за последние годы, в том числе итоги осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде. Она подчеркнула, что данная сессия положила начало новому этапу сотрудничества парламентов СНГ.
"Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. И это обязательно послужит реализации интересов благополучия наших народов", — добавила Танзила Нарбаева.
Читайте также: Вячеслав Володин возложил цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте – видео
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