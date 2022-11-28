https://uz.sputniknews.ru/20221128/volodin-vstretilsya-s-predsedatelyami-obeix-palat-oliy-majlisa-30308329.html

Володин встретился с председателями обеих палат Олий Мажлиса

Володин встретился с председателями обеих палат Олий Мажлиса

Спикеры Госдумы России и Законодательной палаты парламента Узбекистана подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

2022-11-28T15:33+0500

2022-11-28T15:33+0500

2022-11-28T15:38+0500

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин и председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.В ходе встречи спикеры обсудили вопросы развития межпарламентских связей.В ходе встречи стороны подписали Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Создать комиссию высокого уровня между парламентами России и Узбекистана Вячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов договорились на встрече 5 июля в Москве.Вячеслав Володин также встретился со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой НарбаевойКак отметил председатель Госдумы, Россия на сегодняшний день — партнер номер один для Узбекистана в сфере внешнеэкономических отношений: растет товарооборот, все большее число туристов из России посещают Узбекистан."У нас есть темы, которые правильно было бы обсуждать и в этих сферах, создавая условия для развития. От нас очень многое зависит", — добавил Вячеслав Володин.Танзила Нарбаева в свою очередь отметила достижения двух стран в сфере межпарламентского сотрудничества за последние годы, в том числе итоги осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде. Она подчеркнула, что данная сессия положила начало новому этапу сотрудничества парламентов СНГ."Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. И это обязательно послужит реализации интересов благополучия наших народов", — добавила Танзила Нарбаева.Читайте также: Вячеслав Володин возложил цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте – видео

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