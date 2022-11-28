https://uz.sputniknews.ru/20221128/za-narushenie-pdd-nachnut-nachislyat-shtrafnye-bally-30305435.html

За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы

За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы

Набрав 12 штрафных баллов, водитель лишится права управления транспортным средством.

2022-11-28T13:08+0500

2022-11-28T13:08+0500

2022-11-28T13:23+0500

общество

пдд

изменения в пдд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Узбекистане вступает в силу новый порядок начисления штрафных баллов водителям за нарушение правил дорожного движения.В частности, теперь:Новые правила вступят в действие в соответствии с постановлением президента от 4 апреля 2022 года "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".Государственная служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД будет начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения автоматически в автоматизированной электронной системе.Самое большое количество штрафных баллов будут начислять за управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками.В случае если общая сумма штрафных баллов превысит 12 баллов, водитель лишится права управления транспортным средством. Такие водители должны будут заново сдать теоретический и практический экзамены.Водителям, не нарушившим ПДД в течение года, в качестве поощрения не начисляется первый штрафной балл за первое нарушение ПДД, совершенное в следующем году.Читайте также: В Узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игр

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