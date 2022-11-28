https://uz.sputniknews.ru/20221128/za-narushenie-pdd-nachnut-nachislyat-shtrafnye-bally-30305435.html
За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы
За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы
Набрав 12 штрафных баллов, водитель лишится права управления транспортным средством.
2022-11-28T13:08+0500
2022-11-28T13:08+0500
2022-11-28T13:23+0500
общество
пдд
изменения в пдд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Узбекистане вступает в силу новый порядок начисления штрафных баллов водителям за нарушение правил дорожного движения.В частности, теперь:Новые правила вступят в действие в соответствии с постановлением президента от 4 апреля 2022 года "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".Государственная служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД будет начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения автоматически в автоматизированной электронной системе.Самое большое количество штрафных баллов будут начислять за управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками.В случае если общая сумма штрафных баллов превысит 12 баллов, водитель лишится права управления транспортным средством. Такие водители должны будут заново сдать теоретический и практический экзамены.Водителям, не нарушившим ПДД в течение года, в качестве поощрения не начисляется первый штрафной балл за первое нарушение ПДД, совершенное в следующем году.Читайте также: В Узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игр
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пдд правила дорожного движения изменения штрафные баллы наказание лишение прав как начисляются за что максимальный балл
пдд правила дорожного движения изменения штрафные баллы наказание лишение прав как начисляются за что максимальный балл
За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы
13:08 28.11.2022 (обновлено: 13:23 28.11.2022)
Набрав 12 штрафных баллов, водитель лишится права управления транспортным средством.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Узбекистане вступает в силу новый порядок начисления штрафных баллов водителям за нарушение правил дорожного движения.
отдельные штрафные баллы будут начислять за каждое нарушение правил дорожного движения в течение 12 месяцев;
в случае превышения установленного лимита штрафных баллов водитель будет лишаться права управления транспортным средством на определенный срок в установленном порядке;
водителям, не нарушавшим правила определенный период, при следующем нарушении будут начислять меньше штрафных баллов.
Новые правила вступят в действие в соответствии с постановлением
президента от 4 апреля 2022 года "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".
Государственная служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД будет начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения автоматически в автоматизированной электронной системе.
Самое большое количество штрафных баллов будут начислять за управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками.
В случае если общая сумма штрафных баллов превысит 12 баллов, водитель лишится права управления транспортным средством. Такие водители должны будут заново сдать теоретический и практический экзамены.
Водителям, не нарушившим ПДД в течение года, в качестве поощрения не начисляется первый штрафной балл за первое нарушение ПДД, совершенное в следующем году.