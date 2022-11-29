https://uz.sputniknews.ru/20221129/gazovyy-soyuz-rossii-kazaxstana-i-uzbekistana-mojet-stat-sensatsiey---mnenie-politologa-30343467.html

Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана может стать сенсацией - мнение политолога

Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана может стать сенсацией - мнение политолога

Проект может подразумевать создание новых газовых сетей, считает Марат Баширов.

2022-11-29T16:22+0500

2022-11-29T16:22+0500

2022-11-29T16:22+0500

экономика

узбекистан

газ

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Проект по созданию газового союза между Россией, Кзаахстаном и Узбекистаном может подразумевать создание новых газовых сетей. Так возможность формирования "тройственного союза" в газовой отрасли прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов."Сила Сибири" - это российский магистральный газопровод, осуществляющий поставки газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализовали корпорация "Газпром" и китайская компания CNPC.Напомним, лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

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что такое газовый союз россии казахстана и узбекистана в чем польза выгода плюсы