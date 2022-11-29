https://uz.sputniknews.ru/20221129/grajdane-uzbekistana-smogut-naxoditsya-v-kazaxstane-do-30-dney-bez-registratsii-30343194.html

Граждане Узбекистана смогут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации

Граждане Узбекистана смогут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации

Аналогичное правило будет действовать и в отношении казахстанцев на территории Узбекистана, если страны утвердят протокол о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан.

2022-11-29T13:49+0500

2022-11-29T13:49+0500

2022-11-29T13:49+0500

миграция

казахстан

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Граждане Узбекистана смогут находиться в Казахстане без регистрации до 30 календарных дней. Соответствующий протокол подготовили МВД двух государств. Согласно документу, граждане могут въезжать и передвигаться по территории страны, если период пребывания не превышает 30 дней с момента пересечения границы.В настоящее время находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могут только в течение пяти дней.При этом проект документа предусматривает, что если гражданин одной из стран пребывает в другой свыше 30 календарных дней, то он обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную прописку). Вместе с тем из документа исключается требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы любым видом транспорта.На данный момент протокол документа находится на публичном обсуждении, которое продлится до 12 декабря.

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сколько можно находиться в казахстане без регистрации гражданам узбекистана