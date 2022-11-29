https://uz.sputniknews.ru/20221129/japarov-podpisal-zakon-ratifitsiruyuschiy-dogovor-mejdu-kr-i-ruz-o-gosgranitse-30350065.html
Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице
Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице
Ранее Жапаров заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.
2022-11-29T18:54+0500
2022-11-29T18:54+0500
2022-11-29T19:17+0500
политика
садыр жапаров
кыргызстан
узбекистан
границы
госграница
соглашение
договор
граница
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, протяженностью 302,29 км. Также он подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. В законе говорится, что водой будет управлять совместная комиссия. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.В середине ноября парламент Кыргызстана рассмотрел вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища и ратифицировал его. Депутаты проголосовали в трех чтениях. В своем докладе замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходят примерно 15 тысяч гектаров на границе с Узбекистаном. "За" проголосовали 65 депутатов, "против" проголосовали 18 депутатов. При голосовании отсутствовали семеро человек.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.
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жапаров подписал закон ратифицирующий договор между кр и узбекистаном о госгранице ранее жапаров заявил что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с узбекистаном
жапаров подписал закон ратифицирующий договор между кр и узбекистаном о госгранице ранее жапаров заявил что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с узбекистаном
Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице
18:54 29.11.2022 (обновлено: 19:17 29.11.2022)
Ранее Жапаров заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik
. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, протяженностью 302,29 км. Также он подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. В законе говорится, что водой будет управлять совместная комиссия. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
.
В середине ноября парламент Кыргызстана рассмотрел вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища и ратифицировал его.
Депутаты проголосовали в трех чтениях. В своем докладе замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходят примерно 15 тысяч гектаров на границе с Узбекистаном. "За" проголосовали 65 депутатов, "против" проголосовали 18 депутатов. При голосовании отсутствовали семеро человек.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.