https://uz.sputniknews.ru/20221129/japarov-podpisal-zakon-ratifitsiruyuschiy-dogovor-mejdu-kr-i-ruz-o-gosgranitse-30350065.html

Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице

Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице

Ранее Жапаров заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.

2022-11-29T18:54+0500

2022-11-29T18:54+0500

2022-11-29T19:17+0500

политика

садыр жапаров

кыргызстан

узбекистан

границы

госграница

соглашение

договор

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24591011_0:180:2981:1857_1920x0_80_0_0_eecf01235648895e03bb75553a347b30.jpg

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, протяженностью 302,29 км. Также он подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. В законе говорится, что водой будет управлять совместная комиссия. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.В середине ноября парламент Кыргызстана рассмотрел вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища и ратифицировал его. Депутаты проголосовали в трех чтениях. В своем докладе замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходят примерно 15 тысяч гектаров на границе с Узбекистаном. "За" проголосовали 65 депутатов, "против" проголосовали 18 депутатов. При голосовании отсутствовали семеро человек.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с Узбекистаном.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

жапаров подписал закон ратифицирующий договор между кр и узбекистаном о госгранице ранее жапаров заявил что подписание соглашения поставит точку в вопросе границ с узбекистаном