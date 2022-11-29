https://uz.sputniknews.ru/20221129/nato-terpit-porajenie-na-ukraine-30329623.html

НАТО терпит поражение на Украине

НАТО терпит поражение на Украине

Украинский кризис выявил фундаментальную неподготовленность Запада, то есть технологическую неготовность Пентагона и НАТО к прямому вооруженному конфликту с Россией.

2022-11-29T19:20+0500

2022-11-29T19:20+0500

2022-11-29T19:20+0500

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Военная помощь альянса киевскому режиму зашла в тупик из-за ограниченности западных арсеналов и возможностей производства обычных вооружений и боеприпасов. Девять месяцев СВО сделали очевидным дефицит широкого спектра боевой техники и производственно-технологических линий в США и ЕС, наиболее критическая ситуация сложилась в поставках ВСУ систем артиллерии и ПВО натовских стандартов. Заканчиваются запасы 155-мм артиллерийских снарядов, современных зенитных ракетных комплексов не хватает самим странам НАТО.Стратегическое доминирование Вооруженных сил России в Старом Свете и на Украинском ТВД безусловно. Российские крылатые ракеты безупречны, и стратегические бомбардировщики Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31 напомнили об этом 13-часовым плановым полетом у северных границ НАТО 25 ноября. На всякий случай, США и их союзники круглосуточно и непрерывно находятся под прицелом российской ядерной триады.Поражение Запада на Украине предопределено разницей боевых потенциалов – Россия никому не по зубам. "Оборонительный" альянс в очередной раз продемонстрировал всему миру бессмысленность своего существования и расширения. Искаженная западными СМИ и "перфомансами" киевского режима картина противостояния на Украине далека от реальности на полях сражений, и на ход СВО не влияет. Безрассудное щебетание о грядущей военной победе над Россией отдельных руководителей европейского "райского сада" носит клинический характер.Российские войска наступают на нескольких направлениях 1000-километровой линии боевого соприкосновения. Огромные потери ВСУ и натовских наемников не могут игнорировать ни в Западной Европе, ни в Северной Америке. Военный эксперт, полковник в отставке Армии США Дуглас Макгрегор оценил потери ВСУ в 100 тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными.СВО: что значит освобождение Артемовска и МарьинкиЗа девять месяцев СВО на Украине погибли около 1200 польских наемников, не считая многих тысяч "добровольцев" из других стран альянса. На этом фоне камлание Киева о "новогоднем" контрнаступлении украинских войск на Запорожском и Харьковском направлениях безумно и кощунственно, как попытка превратить праздник в массовые похороны солдат ВСУ и НАТО.Стратегические удары РоссииНа Западе понимают, что на украинском ТВД стратегическая инициатива принадлежит России, которая методично уничтожает систему военного управления киевского режима и связанные с ней объекты энергетики и логистики высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. Воздушные силы ВСУ за девять месяцев насчитали более 4000 таких "прилетов", причем в эту в статистику не вошли ракеты Х-59, С-300, ударные дроны и реактивные снаряды (РСЗО).Украинские власти ежедневно предупреждают сограждан о новой волне ракетных ударов и вероятной эвакуации миллионов горожан неизвестно куда. Вне зависимости от версий Запада, высокоточное оружие у России не закончится ни при каких обстоятельствах.Стратеги альянса предсказывают Украине полный блэкаут, то есть уничтожение критической энергетической инфраструктуры ВСУ без возможности оперативного восстановления. Все попытки НАТО создать на Украине "мощную ПВО" не выдерживают встречи с реальностью. Не следует питать иллюзий относительно "закрытого неба" Украины. Западные комплексы ПВО количественно и качественно (технологически) не позволяют надежно защитить от крылатых ракет важные объекты стран альянса, включая США. Альтернативой полного "выключения" ВСУ может быть лишь выполнение Киевом условий Москвы: демилитаризация и денацификация Украины, признание существующих границ РФ.США и НАТО пытаются перевооружить киевский режим и пополнить свои арсеналы. Получается так себе: на Западе заканчиваются вооружения и боеприпасы для киевского режима, а поставленное быстро выходит из строя. Польский посол при НАТО Томаш Шатковский сообщил об усталости и опустошении военных складов многих стран из-за Украины. Успехи и боевой потенциал ВСУ при этом неочевидны.Пентагон и британское министерство обороны еще поставляют ВСУ управляемые снаряды Excalibur и ракеты Brimstone-2. Американская компания Boeing планирует весной 2023 года передать киевскому режиму высокоточные боеприпасы GLSDB. И все-таки украинские надежды на постоянную военную поддержку Запада в борьбе с Россией не имеют под собой прочного основания. Киев уже отыграл свою роль разрушителя экономических связей ЕС и РФ – в пользу Вашингтона.Жалкая трансформация Евросоюза в американскую марионетку завершена. На горизонте Пентагона – новый военный конфликт на Тайване, и героическая эвакуация из Киева.Худшее впередиБританский историк Орландо Фиджес дал прогноз немецкой газете Die Welt: "Боевые действия на Украине продлятся очень долго, и закончатся победой России". Ведь у Кремля "достаточно решительности, финансовых средств и союзников, чтобы продолжать столько, сколько понадобится".Британская газета Guardian сообщает, что на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис", и Украина может лишиться поддержки США и ЕС. Мавр сделал свое дело.Тьма пришла на Украину надолгоВ Вашингтоне обсуждают завершение украинского конфликта путем выхода США из НАТО. Еще один тревожный для киевского режима звонок – практичное предложение в "центристстком" издании The Hill 25 ноября одного из влиятельных людей Америки, писателя, экс-советника генпрокурора во времена президента США Рональда Рейгана, юриста Брюса Фейна: "Конгресс может положить конец войне на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе Соединенных Штатов из НАТО, превратив организацию из могучего наступательного дуба в крошечный желудь, не тревожащий Россию". Фейн считает, что НАТО без США – это "бумажный тигр", не представляющий экзистенциальной угрозы России – ни с Украиной, ни без нее. РФ также не представляет военной угрозы европейским членам НАТО, поэтому выход США из НАТО не оставит союзников в беде. С другой стороны, "война на Украине может идти бесконечно, и истощать Соединенные Штаты в ритме 100 миллиардов долларов в год". Подобные идеи в американской прессе просто так не публикуются.Вероятно, определенные "центры силы" в Вашингтоне уже получили европейские ресурсы, многолетние заказы для ВПК, и готовы зафиксировать прибыль выходом из невыгодного в перспективе украинского конфликта. А что думают европейцы?Основатель Левой партии Германии Оскар Лафонтен 27 ноября в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил, что европейцам приходится расплачиваться за "великодержавные амбиции сумасшедших элит в Вашингтоне" и трусость руководителей европейских государств. Подрыв "Северных потоков" – это "объявление войны Германии" со стороны США, которые в борьбе с Россией все же "обломали себе зубы". НАТО "устарело", и Лафонтен предлагает создать новую европейскую архитектуру безопасности, избавиться от ядерного оружия и военной базы Рамштайн, выдворить американские войска из Германии.Очевидно, и в Европе здравомыслящие люди, определенные политические силы не просто готовы – стремятся к расставанию с "гегемоном". Ибо не хотят служить ему пищей. Остается легитимно оформить "развод" Пентагона с европейскими союзниками, и Украина при этом по справедливости заплатит больше других.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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нато терпит поражение на украине украинский кризис выявил фундаментальную неподготовленность запада то есть технологическую неготовность пентагона и нато к прямому вооруженному конфликту с россией