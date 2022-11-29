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Россия и Узбекистан планируют расширять промышленную кооперацию
Россия и Узбекистан планируют расширять промышленную кооперацию
Минпромторг России и Минвестиций Узбекистана разрабатывают комплексную программу совместной работы по целому ряду направлений.
2022-11-29T12:28+0500
2022-11-29T12:34+0500
экономика
узбекистан
россия
денис мантуров
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудил с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым расширение российско-узбекского сотрудничества и промышленной кооперации.Об этом сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Министры обсудили разработку Комплекскной программы совместных действий между Минпромторгом России и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана по расширению промышленной кооперации.Она включает в себя такие отрасли, как авиационная, фармацевтическая, радиоэлектронная, химическая, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, автомобилестроение, специализированное и железнодорожное машиностроение и машиностроение для ТЭК.Денис Мантуров отметил, что это важный и системный документ, который определит стратегические направления промышленного сотрудничества двух стран на долгосрочную перспективу. Также министры обсудили проведение российских бизнес-миссий в Узбекистане и международной промышленной выставки ИННОПРОМ весной будущего года в Ташкенте.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана
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узбекистан россия минпромторг мивт мининвестиций денис мантуров жамшид ходжаев программа промышленной кооперации
узбекистан россия минпромторг мивт мининвестиций денис мантуров жамшид ходжаев программа промышленной кооперации

Россия и Узбекистан планируют расширять промышленную кооперацию

12:28 29.11.2022 (обновлено: 12:34 29.11.2022)
© Национальный совет молодежных и детских объединений РоссииФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2022
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
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Минпромторг России и Минвестиций Узбекистана разрабатывают комплексную программу совместной работы по целому ряду направлений.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудил с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым расширение российско-узбекского сотрудничества и промышленной кооперации.
Об этом сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.
Министры обсудили разработку Комплекскной программы совместных действий между Минпромторгом России и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана по расширению промышленной кооперации.
Она включает в себя такие отрасли, как авиационная, фармацевтическая, радиоэлектронная, химическая, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, автомобилестроение, специализированное и железнодорожное машиностроение и машиностроение для ТЭК.
Денис Мантуров отметил, что это важный и системный документ, который определит стратегические направления промышленного сотрудничества двух стран на долгосрочную перспективу.
"Десять отраслей промышленности обозначены в качестве магистральных треков нашего взаимодействия, прописаны конкретные механизмы сотрудничества и совместные инициативы", - подчеркнул глава Минпромторга России.
Также министры обсудили проведение российских бизнес-миссий в Узбекистане и международной промышленной выставки ИННОПРОМ весной будущего года в Ташкенте.
Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.
Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.
Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана
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