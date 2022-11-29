https://uz.sputniknews.ru/20221129/uchenyy-iz-instituta-matematiki-akademii-nauk-razrabotal-unikalnyy-chat-bot-30346661.html
Ученый из Института математики Академии наук разработал уникальный чат-бот
Ученый из Института математики Академии наук разработал уникальный чат-бот
Чат-бот, говорящий на трех языках, позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.
2022-11-29T17:05+0500
2022-11-29T17:05+0500
2022-11-29T17:05+0500
общество
ученые
академия наук узбекистана
искусственный интеллект
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Научный сотрудник Института математики Академии наук Узбекистана Рузмат Сафаров разработал уникальный чат-бот с искусственным интеллектом.Проект Smart Chatbot — это система интеллектуальных чат-ботов на основе искусственного интеллекта, позволяющая ускорить работу службы поддержки клиентов в коммерческих и государственных организациях, избежать ожидания в очереди и обеспечить круглосуточное обслуживание клиентов.В команду разработчиков вошли руководитель проекта Рифкат Рахимов, разработчик искусственного интеллекта Рузмат Сафаров и разработчик программного обеспечения Самариддин Кошмуродов.Ученые исследовали рынок, чтобы определить, в какой сфере их разработка будет наиболее востребована. Выяснилось, что в первую очередь есть спрос на умных чат-ботов.Научная разработка позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.В настоящее время чат-бот работает на русском, английском и узбекском языке в тестовом режиме.В дальнейшем его можно будет использовать в системе государственного испытательного центра, министерств, медицинских учреждений, компаний мобильной связи, интернет-магазинов.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана
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узбекистан институт математики академия наук чат-бот искусственный интеллект корпус узбекского языка разработка русский английский узбекский министерства ведомства онлайн-магазины smart chatbot рузмат сафаров рифкат рахимов самариддин кошмуродов
узбекистан институт математики академия наук чат-бот искусственный интеллект корпус узбекского языка разработка русский английский узбекский министерства ведомства онлайн-магазины smart chatbot рузмат сафаров рифкат рахимов самариддин кошмуродов
Ученый из Института математики Академии наук разработал уникальный чат-бот
Чат-бот, говорящий на трех языках, позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.
ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Научный сотрудник Института математики Академии наук Узбекистана Рузмат Сафаров разработал уникальный чат-бот с искусственным интеллектом.
Проект Smart Chatbot — это система интеллектуальных чат-ботов на основе искусственного интеллекта, позволяющая ускорить работу службы поддержки клиентов в коммерческих и государственных организациях, избежать ожидания в очереди и обеспечить круглосуточное обслуживание клиентов.
"Я начал исследования в области обработки естественного языка и понял, что корпус (живой словарь – прим.ред.) узбекского языка будет необходим для любого эксперимента. Вместе с членами нашей команды мы создали корпус узбекского языка, используя статьи и электронные книги. С помощью него мы обучили современные модели искусственного интеллекта", - рассказал в интервью SputnikРузмат Сафаров, один из разработчиков.
В команду разработчиков вошли руководитель проекта Рифкат Рахимов, разработчик искусственного интеллекта Рузмат Сафаров и разработчик программного обеспечения Самариддин Кошмуродов.
Ученые исследовали рынок, чтобы определить, в какой сфере их разработка будет наиболее востребована. Выяснилось, что в первую очередь есть спрос на умных чат-ботов.
Научная разработка позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.
В настоящее время чат-бот работает на русском, английском и узбекском языке в тестовом режиме.
В дальнейшем его можно будет использовать в системе государственного испытательного центра, министерств, медицинских учреждений, компаний мобильной связи, интернет-магазинов.