https://uz.sputniknews.ru/20221129/uchenyy-iz-instituta-matematiki-akademii-nauk-razrabotal-unikalnyy-chat-bot-30346661.html

Ученый из Института математики Академии наук разработал уникальный чат-бот

Ученый из Института математики Академии наук разработал уникальный чат-бот

Чат-бот, говорящий на трех языках, позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.

2022-11-29T17:05+0500

2022-11-29T17:05+0500

2022-11-29T17:05+0500

общество

ученые

академия наук узбекистана

искусственный интеллект

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Научный сотрудник Института математики Академии наук Узбекистана Рузмат Сафаров разработал уникальный чат-бот с искусственным интеллектом.Проект Smart Chatbot — это система интеллектуальных чат-ботов на основе искусственного интеллекта, позволяющая ускорить работу службы поддержки клиентов в коммерческих и государственных организациях, избежать ожидания в очереди и обеспечить круглосуточное обслуживание клиентов.В команду разработчиков вошли руководитель проекта Рифкат Рахимов, разработчик искусственного интеллекта Рузмат Сафаров и разработчик программного обеспечения Самариддин Кошмуродов.Ученые исследовали рынок, чтобы определить, в какой сфере их разработка будет наиболее востребована. Выяснилось, что в первую очередь есть спрос на умных чат-ботов.Научная разработка позволит обрабатывать запросы клиентов в чатах предприятий и организаций, автоматизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы персонала и снизить затраты.В настоящее время чат-бот работает на русском, английском и узбекском языке в тестовом режиме.В дальнейшем его можно будет использовать в системе государственного испытательного центра, министерств, медицинских учреждений, компаний мобильной связи, интернет-магазинов.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

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