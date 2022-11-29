https://uz.sputniknews.ru/20221129/uzbekistan-i-azerbaydjan-budut-vmeste-borotsya-s-vorovstvom-telefonov-30312175.html

Узбекистан и Азербайджан будут вместе бороться с воровством телефонов

Узбекистан и Азербайджан будут вместе бороться с воровством телефонов

Профильные министерства двух стран подписали меморандум о совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств.

2022-11-29T09:05+0500

2022-11-29T09:05+0500

2022-11-29T09:14+0500

общество

узбекистан

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21989259_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b828de1e308077db6a435faf29ed6254.jpg

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана побывала в Азербайджане с рабочим визитом. В Баку делегация посетила ООО AzInTelecom, сообщает ИА "Дунё".В состав делегации вошли представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций", Генпрокуратуры, МВД и компании "Центр информационных технологий".Руководство AzInTelecom рассказало о мерах, которые предпринимают в Азербайджане в отношении мобильных устройств, зарегистрированных с скопированными кодами IMEI.Стороны обсудили возможности сотрудничества в этой сфере, в частности, создание общего "черного списка" утерянных и украденных кодов и соответствующей рабочей группы.В прошлом году Узбекистан импортировал около 3 млн мобильных устройств. Введение IMEI регистрации устройств позволило снизить количество контрабанды. Совместный "черный список" IMEI-кодов украденных устройств будет также способствовать этому.IMEI – это индивидуальный 15-значный номер мобильного устройства.Читайте также: В Кашкадарье запустили производство пюре из брокколи

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан imei регистрация черный список рабочая группа кража телефонов контрабанда