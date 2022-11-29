https://uz.sputniknews.ru/20221129/uzbekistan-i-azerbaydjan-budut-vmeste-borotsya-s-vorovstvom-telefonov-30312175.html
Узбекистан и Азербайджан будут вместе бороться с воровством телефонов
Узбекистан и Азербайджан будут вместе бороться с воровством телефонов
Профильные министерства двух стран подписали меморандум о совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств.
2022-11-29T09:05+0500
2022-11-29T09:05+0500
2022-11-29T09:14+0500
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азербайджан
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана побывала в Азербайджане с рабочим визитом. В Баку делегация посетила ООО AzInTelecom, сообщает ИА "Дунё".В состав делегации вошли представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций", Генпрокуратуры, МВД и компании "Центр информационных технологий".Руководство AzInTelecom рассказало о мерах, которые предпринимают в Азербайджане в отношении мобильных устройств, зарегистрированных с скопированными кодами IMEI.Стороны обсудили возможности сотрудничества в этой сфере, в частности, создание общего "черного списка" утерянных и украденных кодов и соответствующей рабочей группы.В прошлом году Узбекистан импортировал около 3 млн мобильных устройств. Введение IMEI регистрации устройств позволило снизить количество контрабанды. Совместный "черный список" IMEI-кодов украденных устройств будет также способствовать этому.IMEI – это индивидуальный 15-значный номер мобильного устройства.Читайте также: В Кашкадарье запустили производство пюре из брокколи
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узбекистан азербайджан imei регистрация черный список рабочая группа кража телефонов контрабанда
узбекистан азербайджан imei регистрация черный список рабочая группа кража телефонов контрабанда
Узбекистан и Азербайджан будут вместе бороться с воровством телефонов
09:05 29.11.2022 (обновлено: 09:14 29.11.2022)
Профильные министерства двух стран подписали меморандум о совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik.
Делегация Узбекистана побывала в Азербайджане с рабочим визитом. В Баку делегация посетила ООО AzInTelecom, сообщает ИА "Дунё"
.
В состав делегации вошли представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций", Генпрокуратуры, МВД и компании "Центр информационных технологий".
Руководство AzInTelecom рассказало о мерах, которые предпринимают в Азербайджане в отношении мобильных устройств, зарегистрированных с скопированными кодами IMEI.
Стороны обсудили возможности сотрудничества в этой сфере, в частности, создание общего "черного списка" утерянных и украденных кодов и соответствующей рабочей группы.
В прошлом году Узбекистан импортировал около 3 млн мобильных устройств. Введение IMEI регистрации устройств позволило снизить количество контрабанды. Совместный "черный список" IMEI-кодов украденных устройств будет также способствовать этому.
IMEI – это индивидуальный 15-значный номер мобильного устройства.