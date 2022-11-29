https://uz.sputniknews.ru/20221129/uzbekistantsy-mogut-besplatno-uluchshit-znanie-russkogo-yazyka-30349353.html

Узбекистанцы могут бесплатно улучшить знание русского языка

Узбекистанцы могут бесплатно улучшить знание русского языка

Клуб иностранных языков запустил серию специализированных языковых курсов для слушателей с высоким уровнем владения русским языком.

2022-11-29T21:30+0500

2022-11-29T21:30+0500

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россия

россия

русский язык

обучение

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Клуб иностранных языков "Открытый мир" запустил серию специализированных онлайн-курсов для тех, кто хочет улучшить знание русского языка.Проект действует при грантовой поддержке Министерства просвещения России. С 15 ноября и до конца года в клубе будут действовать 10 языковых курсов:Пройти бесплатное обучение по этим направлениям могут все иностранцы, владеющие русским языком на уровне В1-С2. Записаться на онлайн-курсы можно до 1 декабря на сайте клуба.Читайте также: В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев

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