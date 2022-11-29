Узбекистанцы могут бесплатно улучшить знание русского языка
© SputnikИностранные студенты в Челябинске
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Клуб иностранных языков запустил серию специализированных языковых курсов для слушателей с высоким уровнем владения русским языком.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Клуб иностранных языков "Открытый мир" запустил серию специализированных онлайн-курсов для тех, кто хочет улучшить знание русского языка.
Проект действует при грантовой поддержке Министерства просвещения России. С 15 ноября и до конца года в клубе будут действовать 10 языковых курсов:
Деловая переписка на русском языке
Официально-деловая документация на русском языке
Пунктуация в русскоязычном деловом тексте
Лексические особенности современной деловой коммуникации на русском языке
Актуальные процессы изменения языковой нормы в контексте деловой коммуникация на русском языке
Стилистические трудности в деловой коммуникации на русском языке
Этикет устного делового общения на русском языке
Профессиональные жаргоны в русскоязычной деловой коммуникации
Электронные ресурсы в самостоятельном изучении русского языка
Принципы русской орфографии в контексте деловой коммуникации
"Запуская курсы для совершенствующих русский язык, мы стремились осветить наиболее проблемные и актуальные вопросы деловой коммуникации. Программа курсов будет полезна всем, кто планирует получать образование и профессиональную специализацию на русском языке, а также стремится к высшему уровню коммуникативной компетенции во всех сферах общения", – отмечает Антон Попович, директор Клуба иностранных языков „Открытый мир“.
Пройти бесплатное обучение по этим направлениям могут все иностранцы, владеющие русским языком на уровне В1-С2. Записаться на онлайн-курсы можно до 1 декабря на сайте клуба.
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