https://uz.sputniknews.ru/20221129/v-tashkente-otkrylas-uzbekskaya-shkola-dlya-inostrantsev-30341961.html
В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев
В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев
Ташкентский государственный университет Узбекского языка и литературы запустил языковые курсы для иностранных граждан.
2022-11-29T14:25+0500
2022-11-29T14:25+0500
2022-11-29T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы состоялась церемония открытия “Uzbek school” - подготовительных курсов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования.В школе будут преподавать узбекский язык с помощью самых современных методов и средств, в малых, средних группах или индивидуально по желанию обучающихся.Здесь также представили учебник “Узбекский язык для иностранцев”, который создан преподавателями университета.Учебник, разработанный для уровня А1, состоит из 12 тем, логически структурированных от простого к сложному, что позволяет слушателю овладеть навыками письма, устной речи, чтения, аудирования. В конце каждой темы даются специальные тестовые задания, чтобы ученик мог проверить и закрепить свои знания.Аудиовизуальные материалы, прилагаемые к книге, знакомят с особенностями фонетики узбекского языка, а также лексикой, используемой в различных ситуациях, через диалоги, отраженные в текстах. Книга поможет изучать не только узбекский язык, но и узбекскую культуру.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана
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узбекистан ташкент ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы курсы узбекского языка для иностранцев современные методы учебник
узбекистан ташкент ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы курсы узбекского языка для иностранцев современные методы учебник
В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев
Ташкентский государственный университет Узбекского языка и литературы запустил языковые курсы для иностранных граждан.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik
. В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы состоялась церемония открытия “Uzbek school” - подготовительных курсов для иностранных граждан, сообщает
пресс-служба Министерства высшего образования.
В школе будут преподавать узбекский язык с помощью самых современных методов и средств, в малых, средних группах или индивидуально по желанию обучающихся.
Здесь также представили учебник “Узбекский язык для иностранцев”, который создан преподавателями университета.
Учебник, разработанный для уровня А1, состоит из 12 тем, логически структурированных от простого к сложному, что позволяет слушателю овладеть навыками письма, устной речи, чтения, аудирования. В конце каждой темы даются специальные тестовые задания, чтобы ученик мог проверить и закрепить свои знания.
Аудиовизуальные материалы, прилагаемые к книге, знакомят с особенностями фонетики узбекского языка, а также лексикой, используемой в различных ситуациях, через диалоги, отраженные в текстах. Книга поможет изучать не только узбекский язык, но и узбекскую культуру.