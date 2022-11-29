https://uz.sputniknews.ru/20221129/v-tashkente-otkrylas-uzbekskaya-shkola-dlya-inostrantsev-30341961.html

В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев

В Ташкенте открылась "Узбекская школа" для иностранцев

Ташкентский государственный университет Узбекского языка и литературы запустил языковые курсы для иностранных граждан.

2022-11-29T14:25+0500

2022-11-29T14:25+0500

2022-11-29T14:25+0500

общество

узбекистан

ташкент

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1d/30341489_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4d1e4a04b247a4ce754ffdec47ca57bc.jpg

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы состоялась церемония открытия “Uzbek school” - подготовительных курсов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования.В школе будут преподавать узбекский язык с помощью самых современных методов и средств, в малых, средних группах или индивидуально по желанию обучающихся.Здесь также представили учебник “Узбекский язык для иностранцев”, который создан преподавателями университета.Учебник, разработанный для уровня А1, состоит из 12 тем, логически структурированных от простого к сложному, что позволяет слушателю овладеть навыками письма, устной речи, чтения, аудирования. В конце каждой темы даются специальные тестовые задания, чтобы ученик мог проверить и закрепить свои знания.Аудиовизуальные материалы, прилагаемые к книге, знакомят с особенностями фонетики узбекского языка, а также лексикой, используемой в различных ситуациях, через диалоги, отраженные в текстах. Книга поможет изучать не только узбекский язык, но и узбекскую культуру.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы курсы узбекского языка для иностранцев современные методы учебник