https://uz.sputniknews.ru/20221129/v-chechne-otreagirovali-na-skandalnoe-zayavlenie-papy-rimskogo-o-narodax-rossii-30347142.html

В Чечне отреагировали на скандальное заявление Папы Римского о народах России

В Чечне отреагировали на скандальное заявление Папы Римского о народах России

В интервью Папа Рисмкий Франциск заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев.

2022-11-29T18:31+0500

2022-11-29T18:31+0500

2022-11-29T18:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

чеченская республика

папа римский франциск

россия

спецоперация

украина

бурятия

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал "примитивные рассуждения" Папы Римского и подчеркнул, что ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине нет."Папа Римский Франциск обвинил в жестокости чеченцев, в том числе и бурят в ходе СВО. Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей. Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня. Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы Римского будет объявление крестового похода против РФ", - рассказал Даудов в своем Telegram-канале.По словам Даудова, неонацизм, "расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением "коллективного Запада" в самой уродливой своей ипостаси".Напомним, ранее Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением".

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в чечне отреагировали на скандальное заявление папы римского о народах россии в интервью папа рисмкий франциск заявил что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на украине якобы проявляют солдаты воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев даудов о папе римском что сказал папа римский о чеченцах и бурятах захарова биография