https://uz.sputniknews.ru/20221130/konovalov-rasskazal-pochemu-ukraina-ne-poluchit-dalnoboynye-rakety-i-kompleksy-patriot-30356248.html

Почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot - военный эксперт

Почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot - военный эксперт

Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов?

2022-11-30T14:15+0500

2022-11-30T14:15+0500

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видео

украина

ракеты

киев

запад

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Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot? Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым. Не пропустите на нашем канале.

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коновалов рассказал почему украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы patriot получит ли киев от запада ракеты дальностью 800 км о чем просит секретарь снбо украины алексей данилов