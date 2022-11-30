https://uz.sputniknews.ru/20221130/lipetskie-kompanii-nachnut-postavlyat-selxozoborudovanie-v-uzbekistan--30374208.html
Липецкие компании начнут поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Липецкие компании начнут поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Производители сельхозтехники заключили несколько договоров о поставке своей продукции в Узбекистан.
2022-11-30T16:22+0500
2022-11-30T16:22+0500
2022-11-30T16:22+0500
экономика
узбекистан
россия
сельхозтехника
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования из Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Игоря Артамонова.В частности, что липецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для птицеводства, заключила договор о поставке своей продукции партнерам из Узбекистана.Другие липецкие бизнесмены, занимающиеся инженерно-техническим проектированием и изготовлением металлоконструкций, производством, восстановлением и укреплением различного вида деталей, а также производством сельхозтехники и запасных частей провели ряд переговоров с потенциальными покупателями из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Турции, Ирана."Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы продолжаем расширять географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами, стремимся вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень", – подчеркнул Артамонов.UzAgroExpo–2022 является крупнейшей отраслевой площадкой осеннего сезона в Узбекистане. Ее участниками являются предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.Читайте также: Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки
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узбекистан россия липецкая область производители сельхозтехники uzagroexpo ташкент представили продукцию договорились о сотрудничестве договора поставка продукции
узбекистан россия липецкая область производители сельхозтехники uzagroexpo ташкент представили продукцию договорились о сотрудничестве договора поставка продукции
Липецкие компании начнут поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Производители сельхозтехники заключили несколько договоров о поставке своей продукции в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik.
Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования из Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в Ташкенте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на губернатора области Игоря Артамонова.
В частности, что липецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для птицеводства, заключила договор о поставке своей продукции партнерам из Узбекистана.
Другие липецкие бизнесмены, занимающиеся инженерно-техническим проектированием и изготовлением металлоконструкций, производством, восстановлением и укреплением различного вида деталей, а также производством сельхозтехники и запасных частей провели ряд переговоров с потенциальными покупателями из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Турции, Ирана.
"Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы продолжаем расширять географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами, стремимся вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень", – подчеркнул Артамонов.
UzAgroExpo–2022 является крупнейшей отраслевой площадкой осеннего сезона в Узбекистане. Ее участниками являются предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.