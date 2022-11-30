https://uz.sputniknews.ru/20221130/mirziyoev-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-dogovora-po-granitse-s-kyrgyzstanom-30382881.html
Мирзиёев подписал закон о ратификации договора по границе с Кыргызстаном
Мирзиёев подписал закон о ратификации договора по границе с Кыргызстаном
Таким образом, завершился многолетний процесс делимитации и демаркации государственной границы между двумя государствами. 30.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-30T17:26+0500
2022-11-30T17:26+0500
2022-11-30T17:26+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
граница
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы, сообщает пресс-служба главы государства.Накануне аналогичный закон подписал и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.Ратификация договора двумя республиками официально завершила 30-летний процесс делимитации и демаркации государственной границы.Договор о демаркации границы представители республик подписали в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимира Норова в город Бишкек 3 ноября 2022 года. Законы об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 ноября 2022 года и одобрены Сенатом 18 ноября 2022 года.Согласно договору, Узбекистану переходят 4957 гектаров территории Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 гектаров пастбищных земель.Кыргызской стороне также переходят 12 849 гектаров на участке "Говасай" в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасой, и не допускать технического загрязнения воды.Подписал президент также Соглашение о совместном управлении Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Управлять использованием водохранилища будет совместная комиссия.Читайте также: Жапаров подписал закон, ратифицирующий Договор между КР и Узбекистаном о госгранице
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узбекистан, кыргызстан, граница, шавкат мирзиёев
узбекистан, кыргызстан, граница, шавкат мирзиёев
Мирзиёев подписал закон о ратификации договора по границе с Кыргызстаном
Таким образом, завершился многолетний процесс делимитации и демаркации государственной границы между двумя государствами.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы, сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне аналогичный закон подписал и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
Ратификация договора двумя республиками официально завершила 30-летний процесс делимитации и демаркации государственной границы.
Договор о демаркации границы представители республик подписали в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимира Норова в город Бишкек 3 ноября 2022 года. Законы об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 ноября 2022 года и одобрены Сенатом 18 ноября 2022 года.
Согласно договору, Узбекистану переходят 4957 гектаров территории Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 гектаров пастбищных земель.
Кыргызской стороне также переходят 12 849 гектаров на участке "Говасай" в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасой, и не допускать технического загрязнения воды.
Подписал президент также Соглашение о совместном управлении Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Управлять использованием водохранилища будет совместная комиссия.