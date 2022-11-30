https://uz.sputniknews.ru/20221130/smert-lyudey-na-moey-sovesti--byvshiy-glava-izdaniya-makan-priznala-vinu--30372194.html
"Смерть людей на моей совести" – экс-глава издания Makan признала вину
"Смерть людей на моей совести" – экс-глава издания Makan признала вину
В ходе заседания заслушали показания семерых подозреваемых в организации беспорядков.
2022-11-30T14:59+0500
2022-11-30T14:59+0500
2022-11-30T15:41+0500
общество
нукус
каракалпакстан
бухара
суд
беспорядки
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Бухарском областном суде продолжается рассмотрение уголовное дело по событиям в Нукусе 1-2 июля 2022 года.В среду судьи заслушали показания семерых подозреваемых по делу: Лолагул Каллыхановой, Нурлана Найыпова, Даулетмурата Жиемуратова, Саиыпназара Калимова, Полата Нурниязова, Арыслана Темирханова и Бердаха Генжебаева.Среди обвинений против них: распространение материалов, призывающих к массовым беспорядкам, участие в этих беспорядках и нанесение телесных повреждений.Ранее все они заявили, что полностью согласны с выдвинутыми против них обвинениями. В среду они подтвердили свою позицию.В частности, Лолагул Каллыханова, бывший администратор интернет-издания Makan, заявила, что разместила на своих страницах в соцсетях видеоролик с призывом участвовать в митинге, поскольку была уверена, что Даулетмурат Таджимуратов получил все необходимые разрешения на проведение акции.Она подчеркнула, что Таджимуратов ввел ее в заблуждение, но ее действия повлекли за собой смерть людей. Смерть каждого человека во время массовых беспорядков лежит на её совести и никакие тюремные сроки не смогут оправдать эти деяния, сказала она в ходе судебного заседания.Она считает себя виновной в их смерти и полностью признает все обвинения против себя.Читайте также: В Бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане – подробности
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узбекистан бухара нукусские события беспорядки каракалпакстан обвиняемые подозреваемые судебное заседание глава издания makan лолагул каллыханова признала вину
узбекистан бухара нукусские события беспорядки каракалпакстан обвиняемые подозреваемые судебное заседание глава издания makan лолагул каллыханова признала вину
"Смерть людей на моей совести" – экс-глава издания Makan признала вину
14:59 30.11.2022 (обновлено: 15:41 30.11.2022)
В ходе заседания заслушали показания семерых подозреваемых в организации беспорядков.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Бухарском областном суде продолжается рассмотрение уголовное дело по событиям в Нукусе 1-2 июля 2022 года.
В среду судьи заслушали показания семерых подозреваемых по делу: Лолагул Каллыхановой, Нурлана Найыпова, Даулетмурата Жиемуратова, Саиыпназара Калимова, Полата Нурниязова, Арыслана Темирханова и Бердаха Генжебаева.
Среди обвинений против них: распространение материалов, призывающих к массовым беспорядкам, участие в этих беспорядках и нанесение телесных повреждений.
Ранее все они заявили, что полностью согласны с выдвинутыми против них обвинениями. В среду они подтвердили свою позицию.
В частности, Лолагул Каллыханова, бывший администратор интернет-издания Makan, заявила, что разместила на своих страницах в соцсетях видеоролик с призывом участвовать в митинге, поскольку была уверена, что Даулетмурат Таджимуратов получил все необходимые разрешения на проведение акции.
Она подчеркнула, что Таджимуратов ввел ее в заблуждение, но ее действия повлекли за собой смерть людей. Смерть каждого человека во время массовых беспорядков лежит на её совести и никакие тюремные сроки не смогут оправдать эти деяния, сказала она в ходе судебного заседания.
Она считает себя виновной в их смерти и полностью признает все обвинения против себя.