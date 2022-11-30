https://uz.sputniknews.ru/20221130/smert-lyudey-na-moey-sovesti--byvshiy-glava-izdaniya-makan-priznala-vinu--30372194.html

"Смерть людей на моей совести" – экс-глава издания Makan признала вину

"Смерть людей на моей совести" – экс-глава издания Makan признала вину

В ходе заседания заслушали показания семерых подозреваемых в организации беспорядков.

2022-11-30T14:59+0500

2022-11-30T14:59+0500

2022-11-30T15:41+0500

общество

нукус

каракалпакстан

бухара

суд

беспорядки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1c/30320218_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d14b01a055240d39154a1c485ea16a6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Бухарском областном суде продолжается рассмотрение уголовное дело по событиям в Нукусе 1-2 июля 2022 года.В среду судьи заслушали показания семерых подозреваемых по делу: Лолагул Каллыхановой, Нурлана Найыпова, Даулетмурата Жиемуратова, Саиыпназара Калимова, Полата Нурниязова, Арыслана Темирханова и Бердаха Генжебаева.Среди обвинений против них: распространение материалов, призывающих к массовым беспорядкам, участие в этих беспорядках и нанесение телесных повреждений.Ранее все они заявили, что полностью согласны с выдвинутыми против них обвинениями. В среду они подтвердили свою позицию.В частности, Лолагул Каллыханова, бывший администратор интернет-издания Makan, заявила, что разместила на своих страницах в соцсетях видеоролик с призывом участвовать в митинге, поскольку была уверена, что Даулетмурат Таджимуратов получил все необходимые разрешения на проведение акции.Она подчеркнула, что Таджимуратов ввел ее в заблуждение, но ее действия повлекли за собой смерть людей. Смерть каждого человека во время массовых беспорядков лежит на её совести и никакие тюремные сроки не смогут оправдать эти деяния, сказала она в ходе судебного заседания.Она считает себя виновной в их смерти и полностью признает все обвинения против себя.Читайте также: В Бухаре завершился первый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане – подробности

нукус

каракалпакстан

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухара нукусские события беспорядки каракалпакстан обвиняемые подозреваемые судебное заседание глава издания makan лолагул каллыханова признала вину