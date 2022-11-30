https://uz.sputniknews.ru/20221130/v-tashkente-pereimenuyut-stantsii-nadzemnogo-metro-30375425.html

В Ташкенте переименуют станции надземного метро

В Ташкенте переименуют станции надземного метро

Новые названия 19 станций выберут с помощью онлайн-голосования

2022-11-30T17:05+0500

2022-11-30T17:05+0500

2022-11-30T17:05+0500

общество

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Ташкенте переименуют 19 станций надземного метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Новые названия станций на линиях "Куйлюк" и "Сергели" определят с помощью онлайн-голосования. Хокимият Ташкента скоро запустит специальную веб-страницу для общественного обсуждения.Предложения жителей будет рассматривать специально созданная рабочая группа, в состав которой, помимо представителей профильных органов государственного и местного самоуправления, вошли ученые, историки, филологи, краеведы, блогеры, специалисты с большим опытом работы в области топонимики.Строительство Сергелийской линии метрополитена началось в декабре 2016 года. Сотрудник Ташкентского метрополитена Рустам Полатов заявил в сентябре 2021 года, что нумерация новых линий метро носит временный характер.Специалисты изучают историю мест, где расположены станции, и предлагают возможные названия для станций. В настоящее время станции надземного метро на линии “Дустлик-Куйлюк” не имеют названия, лишь номера от 1 до 7.Читайте также: Космическая красота: лучшие фото Ташкентского метро

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