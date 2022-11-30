https://uz.sputniknews.ru/20221130/v-tashkente-pereimenuyut-stantsii-nadzemnogo-metro-30375425.html
В Ташкенте переименуют станции надземного метро
В Ташкенте переименуют станции надземного метро
Новые названия 19 станций выберут с помощью онлайн-голосования
2022-11-30T17:05+0500
2022-11-30T17:05+0500
2022-11-30T17:05+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Ташкенте переименуют 19 станций надземного метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Новые названия станций на линиях "Куйлюк" и "Сергели" определят с помощью онлайн-голосования. Хокимият Ташкента скоро запустит специальную веб-страницу для общественного обсуждения.Предложения жителей будет рассматривать специально созданная рабочая группа, в состав которой, помимо представителей профильных органов государственного и местного самоуправления, вошли ученые, историки, филологи, краеведы, блогеры, специалисты с большим опытом работы в области топонимики.Строительство Сергелийской линии метрополитена началось в декабре 2016 года. Сотрудник Ташкентского метрополитена Рустам Полатов заявил в сентябре 2021 года, что нумерация новых линий метро носит временный характер.Специалисты изучают историю мест, где расположены станции, и предлагают возможные названия для станций. В настоящее время станции надземного метро на линии “Дустлик-Куйлюк” не имеют названия, лишь номера от 1 до 7.Читайте также: Космическая красота: лучшие фото Ташкентского метро
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ташкент надземное метро министерство транспорта переименуют 19 станций сергели куйлук рабочая группа хокимият ташкента общественное обсуждение голосование
ташкент надземное метро министерство транспорта переименуют 19 станций сергели куйлук рабочая группа хокимият ташкента общественное обсуждение голосование
В Ташкенте переименуют станции надземного метро
Новые названия 19 станций выберут с помощью онлайн-голосования
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Ташкенте переименуют 19 станций надземного метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.
Новые названия станций на линиях "Куйлюк" и "Сергели" определят с помощью онлайн-голосования. Хокимият Ташкента скоро запустит специальную веб-страницу для общественного обсуждения.
Предложения жителей будет рассматривать специально созданная рабочая группа, в состав которой, помимо представителей профильных органов государственного и местного самоуправления, вошли ученые, историки, филологи, краеведы, блогеры, специалисты с большим опытом работы в области топонимики.
Строительство Сергелийской линии метрополитена началось в декабре 2016 года. Сотрудник Ташкентского метрополитена Рустам Полатов заявил в сентябре 2021 года, что нумерация новых линий метро носит временный характер.
Специалисты изучают историю мест, где расположены станции, и предлагают возможные названия для станций. В настоящее время станции надземного метро на линии “Дустлик-Куйлюк” не имеют названия, лишь номера от 1 до 7.