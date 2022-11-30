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В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото
В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото
В рамках ежегодного международного мероприятия также проходит выставка народных ремесел.
2022-11-30T12:33+0500
2022-11-30T12:33+0500
фото
туризм
узбекистан
ташкент
выставка
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути".На открытии выставки побывал корреспондент Sputnik. Организатором международного мероприятия выступило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.В рамках выставки свой туристический потенциал представили регионы республики. В рамках мероприятия также открылась выставка народных ремесел Узбекистана.Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России
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фото узбекистан ташкент ташкентская международная туристическая ярмарка туризм на шелковом пути санкт-петербург атор регионы выставка ремесленников
фото узбекистан ташкент ташкентская международная туристическая ярмарка туризм на шелковом пути санкт-петербург атор регионы выставка ремесленников

В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото

12:33 30.11.2022
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В рамках ежегодного международного мероприятия также проходит выставка народных ремесел.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути".
На открытии выставки побывал корреспондент Sputnik.
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik
Организатором международного мероприятия выступило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
"Туризм в Узбекистане развивается день ото дня. В 2023 году город Самарканд станет "Мировой столицей туризма", а в 2024 году город Хива будет объявлен "Центром международной исламской культуры". Эти инициативы показывают статус страны в глазах всего мира", — сказал на церемонии открытия министр туризма Азиз Абдухакимов.
В рамках выставки свой туристический потенциал представили регионы республики. В рамках мероприятия также открылась выставка народных ремесел Узбекистана.
Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.
В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.
В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.
В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.
Читайте также: Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России
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