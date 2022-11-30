В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути".На открытии выставки побывал корреспондент Sputnik. Организатором международного мероприятия выступило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.В рамках выставки свой туристический потенциал представили регионы республики. В рамках мероприятия также открылась выставка народных ремесел Узбекистана.Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России
Организатором международного мероприятия выступило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
"Туризм в Узбекистане развивается день ото дня. В 2023 году город Самарканд станет "Мировой столицей туризма", а в 2024 году город Хива будет объявлен "Центром международной исламской культуры". Эти инициативы показывают статус страны в глазах всего мира", — сказал на церемонии открытия министр туризма Азиз Абдухакимов.
В рамках выставки свой туристический потенциал представили регионы республики. В рамках мероприятия также открылась выставка народных ремесел Узбекистана.
Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.
В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.
В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.
В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.