https://uz.sputniknews.ru/20221130/v-tashkente-startovala-turisticheskaya-yarmarka---foto-30367973.html

В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото

В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото

В рамках ежегодного международного мероприятия также проходит выставка народных ремесел.

2022-11-30T12:33+0500

2022-11-30T12:33+0500

2022-11-30T12:33+0500

фото

туризм

узбекистан

ташкент

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1e/30362885_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a44f7bba3f54a6b7bf928bbe65cf0d2.png

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути".На открытии выставки побывал корреспондент Sputnik. Организатором международного мероприятия выступило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.В рамках выставки свой туристический потенциал представили регионы республики. В рамках мероприятия также открылась выставка народных ремесел Узбекистана.Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото узбекистан ташкент ташкентская международная туристическая ярмарка туризм на шелковом пути санкт-петербург атор регионы выставка ремесленников