https://uz.sputniknews.ru/20221201/dogovoritsya-ne-vyydet-v-es-ponyali-kto-najivaetsya-na-ukrainskom-krizise-30414124.html

"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе

"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе

Европейские политики жалуются на то, что Вашингтон вгоняет Старый Свет в рецессию и получает дивиденды с украинского конфликта, пишет издание Politico.

2022-12-01T18:40+0500

2022-12-01T18:40+0500

2022-12-01T18:40+0500

колумнисты

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вашингтон

конфликт

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik, Даниил Низамутдинов. Действительно, американцы, не отправив (по крайней мере, официально) Киеву ни одного солдата, извлекают из кризиса на Украине беспрецедентные военные, экономические, геополитические выгоды. И ЕС это все сильнее раздражает, пишет колумнист РИА Новости.Расширение влияния США"Если трезво посмотреть, страна, которая выигрывает от войны, — это США, потому что они продают больше оружия и газа по завышенным ценам", — приводит Politico слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника.Американцы всегда стремились доминировать в западном мире. И конфликт на Украине — просто великолепная возможность всех приструнить.В последние годы Вашингтон постоянно давил на Европу, в частности, по вопросам антироссийских санкций и ослабления энергетической зависимости от Москвы. Весной вслед за "старшим братом" европейцы с энтузиазмом бросились расширять запреты, хотя с самого начала было ясно, что по ЕС это ударит, возможно, даже жестче, чем по России.Также в глазах западного мира полностью реабилитировалась НАТО, про которую еще недавно президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что "ее мозг мертв". И ни для кого не секрет, кто в этой организации главный.Продажи оружия и "газовая игла"В Европе и по всему миру возник ажиотажный спрос на оружие, а США — его крупнейший экспортер (более трети глобальных поставок).Только в авиастроении американцы получили контракты на десятки миллиардов евро. Канада заказала 88 истребителей пятого поколения F-35, Швейцария — 36, Германия — 35.Летом власти ФРГ заявили о намерении выделить на перевооружение бундесвера около 100 миллиардов евро, и нет никаких сомнений, что существенная часть бюджета достанется США. К тому же Германия поругалась со Швейцарией из-за отказа Берна разрешить реэкспорт военных товаров на Украину.Европейские арсеналы пустеют, и американские производители радостно потирают руки. Разумеется, такой разгон военно-промышленного комплекса позитивно влияет и на всю экономику страны.Плюс экспорт газа. Вашингтон давно пытался заставить Европу отказаться от дешевого российского топлива. И вот теперь за считанные месяцы поставки СПГ удвоились.Взрывы на "Северных потоках" фактически лишили ЕС выбора. Отныне придется раскошеливаться на заокеанское топливо, которое обходится европейским потребителям в четыре раза дороже, чем самим американцам.Утрата конкурентоспособностиВ условиях энергетического кризиса европейская промышленность теряет конкурентоспособность. Особенно сильно пострадала Германия. А в США летом приняли закон о снижении инфляции. Документ предусматривает широкие меры поддержки национальной экономики, которые в ЕС сочли дискриминационными.В результате американские компании укрепляются, а европейские либо закрываются, либо переезжают в США, где им предоставляют налоговые льготы и дешевые энергоресуры.Все это выводит политиков ЕС из себя. "Движение экономики Европы в сторону рецессии — хорошая новость для американцев, и они не упустили случая извлечь из этого выгоду", — возмущается глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Макрон назвал американский закон о борьбе с инфляцией недружественным и предположил, что он противоречит нормам ВТО, а министр экономики Брюно Ле Мэр призвал страны ЕС дать совместный ответ на действия Вашингтона. "Мы не можем допустить, чтобы конфликт на Украине завершился господством экономики США и ослаблением Европы", — подчеркнул он, добавив, что для Парижа главное сегодня — не конкуренция с Германией в Европе, а конкуренция ЕС и США.Будет ли ответ?Между тем пока Парижу и Берлину договориться не удается. По данным Bloomberg, Макрон настаивает на мерах, аналогичных американским, а канцлер Германии Олаф Шольц не хочет разжигать "трансатлантическую войну" и надеется, что в Вашингтоне скорректируют свои решения.И пусть Европа "в ярости", по-настоящему бороться с американцами никто сейчас не в состоянии. Франция, Германия, Италия могут громко "выражать обеспокоенность", но единства в ЕС нет. Вдобавок руководство Еврокомиссии ориентируется на Вашингтон как на главного союзника.Попытка оспорить американские меры в ВТО, по мнению завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максима Медведкова, не лишена шансов на успех. "Проблема в том, что США продолжают блокировать работу апелляционного органа ВТО. А добиться компромисса иным способом будет трудно", — уточнил он.В США с визитом собирается Макрон. Очевидно, чтобы попробовать убедить Джо Байдена играть по правилам. Но Европа ослаблена энергетическим кризисом, инфляцией, маячащей рецессией и усилением популизма — реальных рычагов давления на Белый дом у ЕС нет.Остается надеяться, что старшие партнеры за океаном сжалятся и пойдут навстречу. Пока же американцы жестко и уверенно реализуют свою стратегию. И скоро статус европейского лидера окончательно закрепится не за Берлином или Парижем, а за Вашингтоном.

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договориться не выйдет в ес поняли кто наживается на украинском кризисе европейские политики жалуются на то что вашингтон вгоняет старый свет в рецессию и получает дивиденды с украинского конфликта пишет издание politico