https://uz.sputniknews.ru/20221201/ekspert-ob-udarax-po-energosisteme-ukrainy-nasledii-sssr-i-importe-elektroenergii-iz-es-30395551.html
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Если в Киеве еще работает метро, то это значит, что в энергетике Украины не все так плохо, как говорят.
2022-12-01T13:25+0500
2022-12-01T13:25+0500
2022-12-01T13:25+0500
видео
украина
ссср
электроэнергия
ес
киев
метро
энергетика
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Об этом в интервью Sputnik на русском заявил ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.Наш гость считает, что в Киеве специально преувеличивают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы выпросить побольше помощи со стороны Запада. Кроме того, Митрахович отметил, что если перед российскими военными стоит задача полного разрушения украинской энергетики, то нужно усиливать интенсивность и периодичность ударов. Ведь большинство инфраструктуры досталось Украине в наследство от СССР и имеет очень большой запас прочности. Также эксперт обозначил способы, с помощью которых Украина будет пытаться компенсировать нехватку электроэнергии.
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эксперт об ударах по энергосистеме украины наследии ссср и импорте электроэнергии из ес если в киеве еще работает метро то это значит что в энергетике украины не все так плохо как говорят
эксперт об ударах по энергосистеме украины наследии ссср и импорте электроэнергии из ес если в киеве еще работает метро то это значит что в энергетике украины не все так плохо как говорят
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Если в Киеве еще работает метро, то это значит, что в энергетике Украины не все так плохо, как говорят.
Об этом в интервью Sputnik на русском заявил ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Наш гость считает, что в Киеве специально преувеличивают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы выпросить побольше помощи со стороны Запада.
Кроме того, Митрахович отметил, что если перед российскими военными стоит задача полного разрушения украинской энергетики, то нужно усиливать интенсивность и периодичность ударов. Ведь большинство инфраструктуры досталось Украине в наследство от СССР и имеет очень большой запас прочности. Также эксперт обозначил способы, с помощью которых Украина будет пытаться компенсировать нехватку электроэнергии.