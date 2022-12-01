https://uz.sputniknews.ru/20221201/nelzya-skazat-chto-eti-virusy-ochen-opasny-vrach-rasskazal-o-roste-zabolevaemosti-30388178.html

Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане

Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане

Как медицинские службы Узбекистана готовятся к традиционному сезону болезней и что делать, чтобы не заболеть серьезно, в интервью Sputnik рассказал замначальника санэпидслужбы Нурмат Отабеков.

2022-12-01T11:55+0500

2022-12-01T11:55+0500

2022-12-01T12:37+0500

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медицина

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В последнее время в Узбекистане, как и в других странах, растет статистика заболеваемости COVID-19 и другими инфекционными болезнями. Причина этому – понижение температуры.Какие меры предпринимает Минздрав в традиционный сезон ОРВИ в интервью Sputnikрассказал заместитель руководителя службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Отабеков.В мире продолжается пандемия COVID-19, к тому же традиционно в осенний период растет заболеваемость гриппом и парагриппом и другими вирусными заболеваниями.В сезон простуд врач порекомендовал употреблять продукты, укрепляющие иммунитет: натуральные соки, цитрусовые и другие продукты, содержащие аскорбиновую кислоту, а также пить больше жидкости.Прививочная кампания от COVID-19 в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.Читайте также: Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации

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