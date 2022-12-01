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Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане
Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане
Как медицинские службы Узбекистана готовятся к традиционному сезону болезней и что делать, чтобы не заболеть серьезно, в интервью Sputnik рассказал замначальника санэпидслужбы Нурмат Отабеков.
2022-12-01T11:55+0500
2022-12-01T12:37+0500
общество
здравоохранение
медицина
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В последнее время в Узбекистане, как и в других странах, растет статистика заболеваемости COVID-19 и другими инфекционными болезнями. Причина этому – понижение температуры.Какие меры предпринимает Минздрав в традиционный сезон ОРВИ в интервью Sputnikрассказал заместитель руководителя службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Отабеков.В мире продолжается пандемия COVID-19, к тому же традиционно в осенний период растет заболеваемость гриппом и парагриппом и другими вирусными заболеваниями.В сезон простуд врач порекомендовал употреблять продукты, укрепляющие иммунитет: натуральные соки, цитрусовые и другие продукты, содержащие аскорбиновую кислоту, а также пить больше жидкости.Прививочная кампания от COVID-19 в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.Читайте также: Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации
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узбекистан здравоохранение медицина служба санитарно-эпидемиологического благополучия нурмат отабеков рост заболеваемости меры предотвращение подготовка рекомендации что делать в период простуд
узбекистан здравоохранение медицина служба санитарно-эпидемиологического благополучия нурмат отабеков рост заболеваемости меры предотвращение подготовка рекомендации что делать в период простуд

Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане

11:55 01.12.2022 (обновлено: 12:37 01.12.2022)
© Sputnik / Дильшода РахматоваЗамначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Как медицинские службы Узбекистана готовятся к традиционному сезону болезней и что делать, чтобы не заболеть серьезно, в интервью Sputnik рассказал замначальника Санэпидслужбы Нурмат Отабеков.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В последнее время в Узбекистане, как и в других странах, растет статистика заболеваемости COVID-19 и другими инфекционными болезнями. Причина этому – понижение температуры.
Какие меры предпринимает Минздрав в традиционный сезон ОРВИ в интервью Sputnikрассказал заместитель руководителя службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Отабеков.
"Ежегодно перед началом периода ОРВИ и гриппа Минздрав издает специальный приказ. В соответствии с ним в медицинских организациях создаются резервы лечебных мест, лекарственных средств, реагентов, необходимых для лабораторной диагностики болезней. Это уже стало традицией", — пояснил он.
В мире продолжается пандемия COVID-19, к тому же традиционно в осенний период растет заболеваемость гриппом и парагриппом и другими вирусными заболеваниями.

"Заболевание у человека могут вызывать сразу два вируса. Учитывая это, разработаны специальные указания, какие меры принимать, чтобы не допустить осложнений при микст-инфекциях. Между тем нельзя сказать, что вирусы, которые распространяются вокруг нас, чрезвычайно опасны. Это обычные вирусы, вызывающие ОРВИ, привычные для Узбекистана", — подчеркнул эксперт.

В сезон простуд врач порекомендовал употреблять продукты, укрепляющие иммунитет: натуральные соки, цитрусовые и другие продукты, содержащие аскорбиновую кислоту, а также пить больше жидкости.

"Перед периодом ОРВИ я рекомендую пройти полную вакцинацию препаратами, доступными в Узбекистане. В частности, получить прививку от COVID-19", — сказал он.

Прививочная кампания от COVID-19 в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".
С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
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Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации
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