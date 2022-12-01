https://uz.sputniknews.ru/20221201/pvo-ukrainy-orujeynyy-sabotaj-ssha-i-nato-30395233.html

ПВО Украины: оружейный саботаж США и НАТО

ПВО Украины: оружейный саботаж США и НАТО

Декларации Пентагона и НАТО о приоритете укрепления ПВО Украины не пересекаются с реальностью – ВСУ систематически получают оружейный металлолом Запада или отдельные экспериментальные образцы зенитных ракетных комплексов неочевидной эффективности.

2022-12-01T11:06+0500

2022-12-01T11:06+0500

2022-12-01T11:06+0500

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Поскольку США и европейские союзники взаимообразно стремятся реализовать "абсолютный приоритет" чужими руками, украинская ПВО остается лишь имитацией, и служит формированию новых легенд киевского режима.Высокопоставленный представитель Пентагона 29 ноября заявил, что укрепление ПВО Украины остается "абсолютным приоритетом" для американских и европейских союзников – это заявление опубликовано на официальном сайте Минобороны США. Вашингтон рассматривает возможность отправки киевскому режиму ЗРК Patriot – лучшее, что есть у НАТО в области ПВО. И все же, реализованные поставки большого количества технологически устаревших зенитных ракетных комплексов Avenger, Crotale, 275 зенитных орудий и пулеметов деклараций Минобороны США не подтверждают. Натовская техника середины прошлого века бессильна в противостоянии с новыми баллистическими и крылатыми ракетами России. Несколько "экспериментальных" ЗРК типа IRIS-T и NASAMS на Украинском ТВД погоды не делают. Лишь на отдельных участках линии боевого соприкосновения ВСУ удается сформировать зональную ПВО с использованием пестрой "интеграции" советских "Буков" и французских "Кроталей".На фоне растущих оружейных аппетитов киевского режима коллективный Запад не желает провоцировать прямой военный конфликт с высокотехнологичной ядерной Россией. Поэтому в прокси-войне "до последнего украинца" Пентагон и НАТО оправдывают оружейный саботаж сложностью обслуживания современных комплексов и длительностью подготовки расчетов ВСУ, занимаются координацией и консультациями – "перепасовкой" ответственности.Артемовск – самая горячая точка СВО и НАТОТак, для защиты восточных границ воздушного пространства НАТО Германия предложила Польше (во временное пользование) свои комплексы Patriot дальностью до 100 км. Варшава опасается эскалации в случае работы немецких ЗРК с польской территории по российским целям в небе Украины, и рекомендует Берлину отправить "Патриоты" прямиком в Киев. К такому раскладу канцлер Германии Олаф Шольц не готов, и обещает поставить Украине больше "зенитных танков" Gepard образца 1973 года. Известно, что зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard с 35-мм автоматическими пушками Oerlikon (на шасси танка Leopard) сняты с вооружения Бундесвера 10 лет назад, и пылились на складах. Передача Киеву нескольких десятков ЗСУ Gepard практически бесполезна – по боевым характеристикам это даже не ЗРК Stinger. Почтенный возраст и дальность стрельбы до 5 км (по высоте до 4 км) – обещают "Гепардам" быструю утилизацию на Украине.Копье и щит для "братьев меньших"США после 24 февраля выделили Украине помощь на сумму более 19 млрд долларов, однако сами по себе цифры с девятью нолями не воюют и побед не гарантируют. В Северной Америке и Европе осознают, насколько опасна военная поддержка киевского режима. Берлин, Варшава, Вашингтон и другие "союзники" под всеми благовидными предлогами отказываются передавать ВСУ эффективное ударное и вооружение из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Возникают парадоксальные ситуации даже с оборонительными комплексами.После первоначального принятия Варшавой предложения Германии о развертывании ЗРК Patriot на польской границе для защиты воздушного пространства НАТО, сегодня правительственные чиновники, включая польского президента Анджея Дуду, отказываются жертвовать "безопасностью страны из-за войны по соседству". Правительство Польши фактически отклонило "добродетельное" предложение Германии о размещении немецких ЗРК Patriot. И это правильно, возмездие за антироссийскую политику уже в пути.Польское предложение (алаверды) о переброске немецких "Патриотов" на Украину командование ВСУ всецело поддерживает, Варшава с волнением ожидает мнения США – в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО 29-30 ноября в Румынии. Однако Германия считает свои зенитные комплексы частью интегрированной системы ПВО альянса, которая не может действовать за пределами стран НАТО. "Шекспировский" сюжет не обещает киевскому режиму ничего хорошего, то есть в перспективе – только длительное обсуждение поставок самолетов F-16 и получение ВСУ натовских "джихад-мобилей" с пулеметами.НАТО терпит поражение на УкраинеГорькую пилюлю Запад подсластил созданием миссии ЕС для подготовки 15 тысяч украинских военнослужащих (за два года), с бюджетом 106,7 млн евро. Однако, в сравнении с потерями ВСУ такая помощь выглядит крайне неоднозначно. По данным Еврокомиссии, Вооруженные силы Украины за девять месяцев потеряли убитыми более 100 тысяч человек. Когда количество погибших за интересы США украинских солдат достигнет 150 – 200 тысяч, а энергосистема будет практически уничтожена, армия и общество ощутят всю тяжесть потерь и лишений. "Сказки Арестовича" и американская демагогия о международном порядке "на основе правил" не помогут киевскому режиму уйти от поражения.Американский журнал Foreign Policy отметил: "Никакая великая держава не потерпела бы упорного придвижения мощного военного альянса к своим границам". Боевые действия на Украине могут затянуться на годы, и победа Киева (Запада) маловероятна. Внешнеполитический истеблишмент США не любит признавать свои ошибки, и все же администрация Белого дома осознает риски ядерной эскалации, не намерена ввязываться в войну с Россией, то есть находится в стратегическом тупике.Вашингтону и Брюсселю все сложнее изображать войну на Украине как "историю успеха". Евросоюз "прессуют" экономические (энергетические) проблемы и украинские беженцы. Неслучайно генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что для Киева дверь в альянс открыта, "мы не отступим", а в среду рекомендовал Украине думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государственности.На пороге очередного геополитического поражения руководству США и НАТО пора впадать в отчаяние. Или бросать в топку военного конфликта с Россией своих восточных лимитрофов – Польшу, чтобы на время оттянуть позорный финал.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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пво украины оружейный саботаж сша и нато декларации пентагона и нато о приоритете укрепления пво украины не пересекаются с реальностью всу систематически получают оружейный металлолом запада или отдельные экспериментальные образцы зенитных ракетных комплексов неочевидной эффективности