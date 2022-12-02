https://uz.sputniknews.ru/20221202/mishustin-i-aripov-posetili-otraslevuyu-vystavku-v-samarkande-30441812.html
Мишустин и Арипов посетили отраслевую выставку в Самарканде
Мишустин и Арипов посетили отраслевую выставку в Самарканде
Глава правительства России ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.
2022-12-02T13:58+0500
2022-12-02T13:58+0500
2022-12-02T13:58+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетил Национальную отраслевую выставку в Самарканде, сообщает РИА Новости.Михаил Мишустин ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.На выставке представлена продукция аграрного сектора и пищевой промышленности: овощи, фрукты, бахчевые, соки, напитки и консервированные продукты, масло, вино-водочная продукция. Есть здесь и электротехника: телевизоры, кондиционеры, холодильники, пылесосы и другие приборы.Мишустину показали местные разработки в фармацевтической, химической, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.Еще одним пунктом осмотра стал стенд со строительными материалами, в их числе - мрамор и изделия из него.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистан, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.Читайте также: "Эффективно противостоять вызовам можно только сообща": Мишустин выступил на бизнес-форуме
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узбекистан самарканд председатель правительства россии михаил мишустин отраслевая выставка официальный визит продукция сельское хозяйство пищевая промышленность электротехника
узбекистан самарканд председатель правительства россии михаил мишустин отраслевая выставка официальный визит продукция сельское хозяйство пищевая промышленность электротехника
Мишустин и Арипов посетили отраслевую выставку в Самарканде
Глава правительства России ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.
ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik.
Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетил Национальную отраслевую выставку в Самарканде, сообщает РИА Новости
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Михаил Мишустин ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.
На выставке представлена продукция аграрного сектора и пищевой промышленности: овощи, фрукты, бахчевые, соки, напитки и консервированные продукты, масло, вино-водочная продукция. Есть здесь и электротехника: телевизоры, кондиционеры, холодильники, пылесосы и другие приборы.
Мишустину показали местные разработки в фармацевтической, химической, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.
Еще одним пунктом осмотра стал стенд со строительными материалами, в их числе - мрамор и изделия из него.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистан, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.