https://uz.sputniknews.ru/20221202/mishustin-i-aripov-posetili-otraslevuyu-vystavku-v-samarkande-30441812.html

Мишустин и Арипов посетили отраслевую выставку в Самарканде

Мишустин и Арипов посетили отраслевую выставку в Самарканде

Глава правительства России ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.

2022-12-02T13:58+0500

2022-12-02T13:58+0500

2022-12-02T13:58+0500

политика

михаил мишустин

россия

узбекистан

выставка

визит

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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетил Национальную отраслевую выставку в Самарканде, сообщает РИА Новости.Михаил Мишустин ознакомился с продукцией местных предприятий различных отраслей промышленности.На выставке представлена продукция аграрного сектора и пищевой промышленности: овощи, фрукты, бахчевые, соки, напитки и консервированные продукты, масло, вино-водочная продукция. Есть здесь и электротехника: телевизоры, кондиционеры, холодильники, пылесосы и другие приборы.Мишустину показали местные разработки в фармацевтической, химической, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.Еще одним пунктом осмотра стал стенд со строительными материалами, в их числе - мрамор и изделия из него.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистан, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.Читайте также: "Эффективно противостоять вызовам можно только сообща": Мишустин выступил на бизнес-форуме

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