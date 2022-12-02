https://uz.sputniknews.ru/20221202/obschiy-finansovyy-i-lyubovnyy-goroskop-na-dekabr-2022-chast-vtoraya-30453048.html

Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022: часть вторая

Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022: часть вторая

Последний месяц года преподнесет немало сюрпризов каждому знаку зодиака. Подробности – в нашем прогнозе.

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Весы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В жизни Весов наступает время перемен – многие поймут, чем хотели бы заниматься в жизни. Потребность в изменениях подтолкнет представителей знака к активным действиям на работе – Весы не будут стесняться проявлять лидерские качества и выступать с инициативой, что непременно оценят в начале следующего года.При этом время на общение с семьей и друзьями Весы тоже найдут. С кем-то из друзей, кстати, придется расстаться. Весы поймут, что человек на самом деле не относится к ним хорошо и порядочно. Но не стоит огорчаться – избавляясь от тайных недругов, вы открываете путь новым, настоящим друзьям.Многим Весам предложат пройти повышение квалификации или отправиться на обучение. Соглашайтесь, все наработанные навыки пригодятся вам в будущем.В личной жизни тоже все позитивно: перед свободными Весами открывается ряд возможностей для знакомств, которые быстро перерастут в страстный роман. А семейные Весы будут переживать второй медовый месяц. Не нужно расстраиваться и тем Весам, которые только-только пережили разрыв – судьба уже приготовила вам новую встречу.Скорпион: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В декабре Скорпионам улыбнется удача – черная полоса уходит, и вы сами это почувствуете. В делах может наступить долгожданное облегчение. Вы на отлично справитесь со всеми задачами и даже можете надеяться на прибавление доходов.При этом настроение Скорпионов по-прежнему напоминает маятник – качается с состояния "все прекрасно" до грани с депрессией. Особенно таким эмоциональным перепадам будут подвержены свободные представители знака. Но не печальтесь – со второй декады личная жизнь выходит на первый план. Встретить любовь всей жизни велик риск в кругу друзей.А семейные Скорпионы в декабре будут переживать умиротворенный, тихий период с партнером.Благоприятен декабрь и для совершения крупных покупок. Еще один плюс месяца: под конец декабря может сбыться ваша заветная мечта.Стрелец: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Декабрь для Стрельца – месяц свершений. Многим представителям знака удастся завершить все начатые дела, правда, этот процесс не будет проходить легко – возможны какие-то неожиданные проблемы, которые изменят ваши планы отчасти. Но вы со всем справитесь и у вас даже останется время на отдых.Семейные Стрельцы предпочтут семейный отдых в кругу близких, и правильно – в семье сейчас полный штиль. А вот свободным Стрельцам лучше сосредоточиться на активном времяпровождении – вас будут часто звать на мероприятия, не вздумайте сидеть дома! На вечеринке можете познакомиться с человеком, который полностью перевернет вашу жизнь.Вероятно, что развиваться эти отношения будут в формате онлайн и потому вы поначалу не придадите им особенного значения. Но помните: в большую любовь обычно перерастают романы, на которые вы не возлагали чрезмерных ожиданий.На работе же не стесняйтесь демонстрировать все свои лучшие профессиональные качества и не ленитесь. Руководство оценит и в конце месяца может даже предложить переход на другую должность или проект. Стрельцов-предпринимателей ждут командировки, а еще им улыбнется удача в ведении бизнеса.Козерог: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В начале декабря Козероги поймут, что сильно устали и хотят взять тайм-аут: например, уехать куда-нибудь в отпуск. Однако не всем представителям знака это удастся. Сама судьба заставит вас быть активным – нужно будет поддержать кого-то близкого, а еще прибавятся нагрузки на работе. Но уже в середине декабря вы поймете, что, невзирая на множество дел, ощущаете прилив энергии и сил. А все дело в том, что ваш вклад в работу не останется незамеченным – можете настроиться на успешные сделки, прибыль и улучшение дохода к концу месяца. Общение с близкими тоже порадует и вдохновит вернуться к вещам, которые давно откладывали на потом.Семейные Козероги посвятят декабрь улаживанию мини-конфликтов и проблем со второй половиной – партнер обязательно поймет вас и 31 декабря вы будете наслаждаться идиллией в отношениях.У свободных Козерогов же на личном фронте – множество неожиданных драматических переплетений, хоть кино снимай. Многие Козероги столкнутся с бывшими возлюбленными, а те будут выражать желание вернуться. Кому-то может признаться в чувствах человек, который всегдаВодолей: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Что необходимо сделать Водолеям в декабре, так это две вещи. Во-первых, составить четкий план действий на работе. Ведь задач не так уж много, пусть они и серьезные, и при грамотном планировании вы можете быстро с ними разобраться. А если не будете придерживаться графика, точно ничего не успеете и испортите себе настроение под Новый Год.Во-вторых, достаточно переживать из-за пустяков, старайтесь больше контролировать себя и свои перепады настроения. Иначе рискуете выйти из себя и устроить конфликт, а как итог – испортить свою же репутацию в деловых кругах, что в итоге может повлиять и на сферу личного общения.Старайтесь переключаться. Декабрь – отличное время, чтобы попробовать что-то новое. Это касается и хобби, и знакомств (если речь идет о свободных Водолеях). Холостые представители знака могут познакомиться с интересным человеком на работе. Чтобы не упустить объект симпатии, чаще проявляйте инициативу и общайтесь.А вот встретившие любовь Водолеи могут переживать кризис – и все из-за собственной вспыльчивости. Даже самый спокойный партнер может не выдержать. Умейте признавать ошибки – и тогда до конца месяца все наладится.Финансовый сектор же богат на приятные сюрпризы – возможны неожиданные поступления денег в начале и конце декабря.Рыбы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Декабрь обещает стать для Рыб удачным месяцем, хотя поймут они это не сразу. В первые дни декабря все выглядит наоборот – возможны какие-то мелкие неудачи, неприятности, которые будут портить настроение и выводить из себя. Но именно благодаря неурядицам вы сможете прийти к нестандартным выводам, интересным идеям или по-новому взглянуть на окружающих вас людей. То есть все к лучшему.Со второй декады декабря Рыбы ощутят позитивную динамику, особенно представители знака, связанные с творчеством и коммерцией – и тем, и другим поступят предложения сотрудничества, появятся возможности запустить интересный и приносящий хороший доход проект. В целом многие Рыбы в декабре могут рассчитывать на увеличение зарплаты.Что касается личной жизни, совет одиноким Рыбам таков: не отказывайтесь, если вас приглашают в гости. Декабрь изобилует шансами на устройство личной жизни – при условии, если вы сделаете хотя бы шаг.А семейные Рыбы преодолеют все недопонимания, царившие в паре раньше, и благодаря стечению каких-то обстоятельств начнут сильнее ценить партнера.Читайте также: Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022

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