https://uz.sputniknews.ru/20221202/obschiy-finansovyy-i-lyubovnyy-goroskop-na-dekabr-2022-chast-vtoraya-30453048.html
Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022: часть вторая
Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022: часть вторая
Последний месяц года преподнесет немало сюрпризов каждому знаку зодиака. Подробности – в нашем прогнозе.
2022-12-02T22:00+0500
2022-12-02T22:00+0500
2022-12-02T22:00+0500
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Весы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В жизни Весов наступает время перемен – многие поймут, чем хотели бы заниматься в жизни. Потребность в изменениях подтолкнет представителей знака к активным действиям на работе – Весы не будут стесняться проявлять лидерские качества и выступать с инициативой, что непременно оценят в начале следующего года.При этом время на общение с семьей и друзьями Весы тоже найдут. С кем-то из друзей, кстати, придется расстаться. Весы поймут, что человек на самом деле не относится к ним хорошо и порядочно. Но не стоит огорчаться – избавляясь от тайных недругов, вы открываете путь новым, настоящим друзьям.Многим Весам предложат пройти повышение квалификации или отправиться на обучение. Соглашайтесь, все наработанные навыки пригодятся вам в будущем.В личной жизни тоже все позитивно: перед свободными Весами открывается ряд возможностей для знакомств, которые быстро перерастут в страстный роман. А семейные Весы будут переживать второй медовый месяц. Не нужно расстраиваться и тем Весам, которые только-только пережили разрыв – судьба уже приготовила вам новую встречу.Скорпион: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В декабре Скорпионам улыбнется удача – черная полоса уходит, и вы сами это почувствуете. В делах может наступить долгожданное облегчение. Вы на отлично справитесь со всеми задачами и даже можете надеяться на прибавление доходов.При этом настроение Скорпионов по-прежнему напоминает маятник – качается с состояния "все прекрасно" до грани с депрессией. Особенно таким эмоциональным перепадам будут подвержены свободные представители знака. Но не печальтесь – со второй декады личная жизнь выходит на первый план. Встретить любовь всей жизни велик риск в кругу друзей.А семейные Скорпионы в декабре будут переживать умиротворенный, тихий период с партнером.Благоприятен декабрь и для совершения крупных покупок. Еще один плюс месяца: под конец декабря может сбыться ваша заветная мечта.Стрелец: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Декабрь для Стрельца – месяц свершений. Многим представителям знака удастся завершить все начатые дела, правда, этот процесс не будет проходить легко – возможны какие-то неожиданные проблемы, которые изменят ваши планы отчасти. Но вы со всем справитесь и у вас даже останется время на отдых.Семейные Стрельцы предпочтут семейный отдых в кругу близких, и правильно – в семье сейчас полный штиль. А вот свободным Стрельцам лучше сосредоточиться на активном времяпровождении – вас будут часто звать на мероприятия, не вздумайте сидеть дома! На вечеринке можете познакомиться с человеком, который полностью перевернет вашу жизнь.Вероятно, что развиваться эти отношения будут в формате онлайн и потому вы поначалу не придадите им особенного значения. Но помните: в большую любовь обычно перерастают романы, на которые вы не возлагали чрезмерных ожиданий.На работе же не стесняйтесь демонстрировать все свои лучшие профессиональные качества и не ленитесь. Руководство оценит и в конце месяца может даже предложить переход на другую должность или проект. Стрельцов-предпринимателей ждут командировки, а еще им улыбнется удача в ведении бизнеса.Козерог: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022В начале декабря Козероги поймут, что сильно устали и хотят взять тайм-аут: например, уехать куда-нибудь в отпуск. Однако не всем представителям знака это удастся. Сама судьба заставит вас быть активным – нужно будет поддержать кого-то близкого, а еще прибавятся нагрузки на работе. Но уже в середине декабря вы поймете, что, невзирая на множество дел, ощущаете прилив энергии и сил. А все дело в том, что ваш вклад в работу не останется незамеченным – можете настроиться на успешные сделки, прибыль и улучшение дохода к концу месяца. Общение с близкими тоже порадует и вдохновит вернуться к вещам, которые давно откладывали на потом.Семейные Козероги посвятят декабрь улаживанию мини-конфликтов и проблем со второй половиной – партнер обязательно поймет вас и 31 декабря вы будете наслаждаться идиллией в отношениях.У свободных Козерогов же на личном фронте – множество неожиданных драматических переплетений, хоть кино снимай. Многие Козероги столкнутся с бывшими возлюбленными, а те будут выражать желание вернуться. Кому-то может признаться в чувствах человек, который всегдаВодолей: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Что необходимо сделать Водолеям в декабре, так это две вещи. Во-первых, составить четкий план действий на работе. Ведь задач не так уж много, пусть они и серьезные, и при грамотном планировании вы можете быстро с ними разобраться. А если не будете придерживаться графика, точно ничего не успеете и испортите себе настроение под Новый Год.Во-вторых, достаточно переживать из-за пустяков, старайтесь больше контролировать себя и свои перепады настроения. Иначе рискуете выйти из себя и устроить конфликт, а как итог – испортить свою же репутацию в деловых кругах, что в итоге может повлиять и на сферу личного общения.Старайтесь переключаться. Декабрь – отличное время, чтобы попробовать что-то новое. Это касается и хобби, и знакомств (если речь идет о свободных Водолеях). Холостые представители знака могут познакомиться с интересным человеком на работе. Чтобы не упустить объект симпатии, чаще проявляйте инициативу и общайтесь.А вот встретившие любовь Водолеи могут переживать кризис – и все из-за собственной вспыльчивости. Даже самый спокойный партнер может не выдержать. Умейте признавать ошибки – и тогда до конца месяца все наладится.Финансовый сектор же богат на приятные сюрпризы – возможны неожиданные поступления денег в начале и конце декабря.Рыбы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022Декабрь обещает стать для Рыб удачным месяцем, хотя поймут они это не сразу. В первые дни декабря все выглядит наоборот – возможны какие-то мелкие неудачи, неприятности, которые будут портить настроение и выводить из себя. Но именно благодаря неурядицам вы сможете прийти к нестандартным выводам, интересным идеям или по-новому взглянуть на окружающих вас людей. То есть все к лучшему.Со второй декады декабря Рыбы ощутят позитивную динамику, особенно представители знака, связанные с творчеством и коммерцией – и тем, и другим поступят предложения сотрудничества, появятся возможности запустить интересный и приносящий хороший доход проект. В целом многие Рыбы в декабре могут рассчитывать на увеличение зарплаты.Что касается личной жизни, совет одиноким Рыбам таков: не отказывайтесь, если вас приглашают в гости. Декабрь изобилует шансами на устройство личной жизни – при условии, если вы сделаете хотя бы шаг.А семейные Рыбы преодолеют все недопонимания, царившие в паре раньше, и благодаря стечению каких-то обстоятельств начнут сильнее ценить партнера.Читайте также: Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
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гороскоп астропрогноз звезды декабрь весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы любовный финансовый общий что ждет личная жизнь финансы денежный вопрос как сложится
гороскоп астропрогноз звезды декабрь весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы любовный финансовый общий что ждет личная жизнь финансы денежный вопрос как сложится
Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022: часть вторая
Последний месяц года преподнесет немало сюрпризов каждому знаку зодиака. Подробности – в нашем прогнозе.
Весы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
В жизни Весов наступает время перемен – многие поймут, чем хотели бы заниматься в жизни. Потребность в изменениях подтолкнет представителей знака к активным действиям на работе – Весы не будут стесняться проявлять лидерские качества и выступать с инициативой, что непременно оценят в начале следующего года.
При этом время на общение с семьей и друзьями Весы тоже найдут. С кем-то из друзей, кстати, придется расстаться. Весы поймут, что человек на самом деле не относится к ним хорошо и порядочно. Но не стоит огорчаться – избавляясь от тайных недругов, вы открываете путь новым, настоящим друзьям.
Многим Весам предложат пройти повышение квалификации или отправиться на обучение. Соглашайтесь, все наработанные навыки пригодятся вам в будущем.
В личной жизни тоже все позитивно: перед свободными Весами открывается ряд возможностей для знакомств, которые быстро перерастут в страстный роман. А семейные Весы будут переживать второй медовый месяц. Не нужно расстраиваться и тем Весам, которые только-только пережили разрыв – судьба уже приготовила вам новую встречу.
Скорпион: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
В декабре Скорпионам улыбнется удача – черная полоса уходит, и вы сами это почувствуете. В делах может наступить долгожданное облегчение. Вы на отлично справитесь со всеми задачами и даже можете надеяться на прибавление доходов.
При этом настроение Скорпионов по-прежнему напоминает маятник – качается с состояния "все прекрасно" до грани с депрессией. Особенно таким эмоциональным перепадам будут подвержены свободные представители знака. Но не печальтесь – со второй декады личная жизнь выходит на первый план. Встретить любовь всей жизни велик риск в кругу друзей.
А семейные Скорпионы в декабре будут переживать умиротворенный, тихий период с партнером.
Благоприятен декабрь и для совершения крупных покупок. Еще один плюс месяца: под конец декабря может сбыться ваша заветная мечта.
Стрелец: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
Декабрь для Стрельца – месяц свершений. Многим представителям знака удастся завершить все начатые дела, правда, этот процесс не будет проходить легко – возможны какие-то неожиданные проблемы, которые изменят ваши планы отчасти. Но вы со всем справитесь и у вас даже останется время на отдых.
Семейные Стрельцы предпочтут семейный отдых в кругу близких, и правильно – в семье сейчас полный штиль. А вот свободным Стрельцам лучше сосредоточиться на активном времяпровождении – вас будут часто звать на мероприятия, не вздумайте сидеть дома! На вечеринке можете познакомиться с человеком, который полностью перевернет вашу жизнь.
Вероятно, что развиваться эти отношения будут в формате онлайн и потому вы поначалу не придадите им особенного значения. Но помните: в большую любовь обычно перерастают романы, на которые вы не возлагали чрезмерных ожиданий.
На работе же не стесняйтесь демонстрировать все свои лучшие профессиональные качества и не ленитесь. Руководство оценит и в конце месяца может даже предложить переход на другую должность или проект. Стрельцов-предпринимателей ждут командировки, а еще им улыбнется удача в ведении бизнеса.
Козерог: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
В начале декабря Козероги поймут, что сильно устали и хотят взять тайм-аут: например, уехать куда-нибудь в отпуск. Однако не всем представителям знака это удастся. Сама судьба заставит вас быть активным – нужно будет поддержать кого-то близкого, а еще прибавятся нагрузки на работе. Но уже в середине декабря вы поймете, что, невзирая на множество дел, ощущаете прилив энергии и сил. А все дело в том, что ваш вклад в работу не останется незамеченным – можете настроиться на успешные сделки, прибыль и улучшение дохода к концу месяца. Общение с близкими тоже порадует и вдохновит вернуться к вещам, которые давно откладывали на потом.
Семейные Козероги посвятят декабрь улаживанию мини-конфликтов и проблем со второй половиной – партнер обязательно поймет вас и 31 декабря вы будете наслаждаться идиллией в отношениях.
У свободных Козерогов же на личном фронте – множество неожиданных драматических переплетений, хоть кино снимай. Многие Козероги столкнутся с бывшими возлюбленными, а те будут выражать желание вернуться. Кому-то может признаться в чувствах человек, который всегда
Водолей: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
Что необходимо сделать Водолеям в декабре, так это две вещи. Во-первых, составить четкий план действий на работе. Ведь задач не так уж много, пусть они и серьезные, и при грамотном планировании вы можете быстро с ними разобраться. А если не будете придерживаться графика, точно ничего не успеете и испортите себе настроение под Новый Год.
Во-вторых, достаточно переживать из-за пустяков, старайтесь больше контролировать себя и свои перепады настроения. Иначе рискуете выйти из себя и устроить конфликт, а как итог – испортить свою же репутацию в деловых кругах, что в итоге может повлиять и на сферу личного общения.
Старайтесь переключаться. Декабрь – отличное время, чтобы попробовать что-то новое. Это касается и хобби, и знакомств (если речь идет о свободных Водолеях). Холостые представители знака могут познакомиться с интересным человеком на работе. Чтобы не упустить объект симпатии, чаще проявляйте инициативу и общайтесь.
А вот встретившие любовь Водолеи могут переживать кризис – и все из-за собственной вспыльчивости. Даже самый спокойный партнер может не выдержать. Умейте признавать ошибки – и тогда до конца месяца все наладится.
Финансовый сектор же богат на приятные сюрпризы – возможны неожиданные поступления денег в начале и конце декабря.
Рыбы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022
Декабрь обещает стать для Рыб удачным месяцем, хотя поймут они это не сразу. В первые дни декабря все выглядит наоборот – возможны какие-то мелкие неудачи, неприятности, которые будут портить настроение и выводить из себя. Но именно благодаря неурядицам вы сможете прийти к нестандартным выводам, интересным идеям или по-новому взглянуть на окружающих вас людей. То есть все к лучшему.
Со второй декады декабря Рыбы ощутят позитивную динамику, особенно представители знака, связанные с творчеством и коммерцией – и тем, и другим поступят предложения сотрудничества, появятся возможности запустить интересный и приносящий хороший доход проект. В целом многие Рыбы в декабре могут рассчитывать на увеличение зарплаты.
Что касается личной жизни, совет одиноким Рыбам таков: не отказывайтесь, если вас приглашают в гости. Декабрь изобилует шансами на устройство личной жизни – при условии, если вы сделаете хотя бы шаг.
А семейные Рыбы преодолеют все недопонимания, царившие в паре раньше, и благодаря стечению каких-то обстоятельств начнут сильнее ценить партнера.