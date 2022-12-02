https://uz.sputniknews.ru/20221202/rossiyane-sdelali-vybor-novogodnie-kanikuly-v-stranax-blijnego-zarubejya-30453818.html

Россияне сделали выбор: новогодние каникулы в странах ближнего зарубежья

Россияне сделали выбор: новогодние каникулы в странах ближнего зарубежья

Безвиз, упрощенный въезд по паспорту гражданина РФ, удобное транспортное сообщение – основные причины, по которым россияне выбирают страны ближнего зарубежья на новогодние праздники.

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О тонкостях туризма и о лидирующих направлениях среди стран СНГ на Новый год - в материале Sputnik.Россияне всё чаще стали искать альтернативу в странах ближнего зарубежья. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), крупнейшие российские туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в страны ближнего зарубежья на новогодние праздники на величину от 10 до 80% по сравнению с тем же периодом год назад.Беларусь: за зубрами и шоппингомБезусловным лидером на новогодние праздники среди россиян стала Беларусь. По данным вице-президента ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексана Мкртчяна, туда отправится более половины россиян, запланировавших поездки в страны ближнего зарубежья. Добираться туда туристы будут преимущественно на поездах и личных автомобилях, но некоторые воспользуются и авиасообщением. На Беларусь приходится 2,6% от общего количества авиабилетов, купленных россиянами на новогодние праздники (данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip).Беларусь, впрочем, весь год интересовала россиян больше, чем другие страны ближнего зарубежья, рассказала Sputnik коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. "Тут и интерес к местным здравницам, и к отдыху в загородных отелях в живописных местах, и к экскурсионным программам. В этом году россияне отправлялись в республику на импровизированные шоппинг-туры, останавливаясь в отелях Минска", - говорит Булах.Алексан Мкртчян советует тем россиянам, которым хочется увидеть Европу, лететь в Беларусь, особенно в западную ее часть – город Гродно. "Это великолепная частичка Европы, в которую можно попасть без визы и даже без загранпаспорта", - объясняет Мкртчян.В Армению с "Миром"Второй страной по общему спросу у россиян (по данным АТА) и первой среди стран СНГ в рейтинге забронированных авиабилетов (по данным OneTwoTrip), стала Армения. Однако, по словам вице-президента Российского союза Туриндустрии Юрия Барзыкина, в Армении много транзитных пассажиров. "С целью туризма туда едет немало граждан РФ, но точно определить, кто там турист, кто транзитом в другие страны, а кто - в гости к родственникам, непросто", - прокомментировал эксперт.Армения - страна очень недорогая, отметил Алексан Мкртчян, россиян там ждут и любят. Там нет языкового барьера, нет проблем с рублями, принимаются карты "Мир". А в саму Армению можно улететь из 15 городов России.В Казахстан и Узбекистан едут уже не только из-за "карточных туров"На третьем месте по спросу у россиян (по данным АТА) - Казахстан. Больше всего Казахстан любят сибиряки, подчеркивает Юрий Барзыкин: "едут люди и на отдых, и с другими целями. Казахстан - востребованное направление, особенно у азиатской части России, потому что лететь ближе. На новогодние праздники активно загружают и санаторно-курортную часть этой республики", - объясняет эксперт. Также он отмечает, что в Казахстан есть пакетные туры российских и казахских туроператоров.Казахстан, как и соседний Кыргызстан, остается привлекательным для российских покупателей "карточных туров". Однако спрос на него уже падает, замечает Алексан Мкртчян. "Многие страны ввели дистанционное получение карт. Это в среднем стоит 25 тысяч рублей, и это получится намного дешевле, чем получение карты при непосредственном визите в страну", - объясняет эксперт.В пятерку лидеров спроса, по версии АТА, вошли Грузия и Узбекистан. Первая страна привлекает россиян национальной кухней, снежным Гудаури и интересной экскурсионной частью. Вторая – своей самобытностью и гостеприимством.В 2022 году туристический поток в Узбекистан вырос на 25%, рассказала Sputnik исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. А Юрий Барзыкин обращает внимание, что "есть пакетные туры в Ташкент, Самарканд, Бухару. Вылеты в Узбекистан есть и из Москвы, и из регионов России".Как россияне организовывают поездкиКак показывают наблюдения РСТ, половина россиян в страны ближнего зарубежья поедет самостоятельно. "Такая пропорция: чем дальше летишь, тем больше полагаешься на оператора. Из всех путешествующих россиян внутри страны - 80% самостоятельных туристов. Из тех, кто выезжает в ближнее зарубежье таких 50%. Всего лишь 10% россиян самостоятельно путешествуют в дальние зарубежные страны. В основном предпочитают брать сейчас пакетные туры", - отмечает Юрий Барзыкин."Цены на авиабилеты на новогодние праздники (с 29.12. по 10.01) выросли на любые направления. Но сейчас пока (с 01.12. по 20.12) – самый низкий период. Дальше цены будут только расти. Нужно понимать, что путёвки в сам новый год будут дороже, а если пару дней подождать, то уже дешевле. "Высокие даты" - высокие цены", - говорит Алексан Мкртчян.

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