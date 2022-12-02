https://uz.sputniknews.ru/20221202/sistemu-shtrafnyx-ballov-za-narusheniya-pdd-vvedut-v-testovom-rejime-30438740.html
Систему штрафных баллов за нарушения ПДД введут в тестовом режиме
Систему штрафных баллов за нарушения ПДД введут в тестовом режиме
Профильные министерства и Законодательная палата Олий Мажлиса дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение системы.
2022-12-02T13:09+0500
2022-12-02T13:09+0500
2022-12-02T13:11+0500
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штраф
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Система начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения действует с 1 декабря в тестовом режиме, сообщила пресс-служба Службы безопасности дорожного движения МВД."В целях предотвращения возможных возражений со стороны общественности, баллы за нарушения, выявленные в ходе тестового режима, учитываться не будут",- говорится в сообщении.Министерства внутренних дел и юстиции, а также депутаты Законодательной платы Олий Мажлиса еще дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение данной системы.Новая система предусматривает:начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев;лишение водителя права управления транспортным средством на определённый срок в случае превышения установленного количества (12) штрафных баллов;применение к водителям, не нарушившим ПДД в определённый период, мер стимулирования путём сокращения штрафных баллов при последующем начислении.Во время работы в тестовом режиме специалисты будут выявлять и устранять все ошибки и недочеты системы до полного ее запуска.Читайте также: За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы
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узбекистан правила дорожного движения штрафные баллы система в тестовом режиме
узбекистан правила дорожного движения штрафные баллы система в тестовом режиме
Систему штрафных баллов за нарушения ПДД введут в тестовом режиме
13:09 02.12.2022 (обновлено: 13:11 02.12.2022)
Профильные министерства и Законодательная палата Олий Мажлиса дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение системы.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik.
Система начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения действует с 1 декабря в тестовом режиме, сообщила
пресс-служба Службы безопасности дорожного движения МВД.
"В целях предотвращения возможных возражений со стороны общественности, баллы за нарушения, выявленные в ходе тестового режима, учитываться не будут",- говорится в сообщении.
Министерства внутренних дел и юстиции, а также депутаты Законодательной платы Олий Мажлиса еще дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение данной системы.
Новая система предусматривает:
начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев;
лишение водителя права управления транспортным средством на определённый срок в случае превышения установленного количества (12) штрафных баллов;
применение к водителям, не нарушившим ПДД в определённый период, мер стимулирования путём сокращения штрафных баллов при последующем начислении.
Во время работы в тестовом режиме специалисты будут выявлять и устранять все ошибки и недочеты системы до полного ее запуска.