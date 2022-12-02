https://uz.sputniknews.ru/20221202/sistemu-shtrafnyx-ballov-za-narusheniya-pdd-vvedut-v-testovom-rejime-30438740.html

Систему штрафных баллов за нарушения ПДД введут в тестовом режиме

Систему штрафных баллов за нарушения ПДД введут в тестовом режиме

Профильные министерства и Законодательная палата Олий Мажлиса дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение системы.

2022-12-02T13:09+0500

2022-12-02T13:09+0500

2022-12-02T13:11+0500

общество

узбекистан

пдд

штраф

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Система начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения действует с 1 декабря в тестовом режиме, сообщила пресс-служба Службы безопасности дорожного движения МВД."В целях предотвращения возможных возражений со стороны общественности, баллы за нарушения, выявленные в ходе тестового режима, учитываться не будут",- говорится в сообщении.Министерства внутренних дел и юстиции, а также депутаты Законодательной платы Олий Мажлиса еще дорабатывают законопроекты, предусматривающие внедрение данной системы.Новая система предусматривает:начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев;лишение водителя права управления транспортным средством на определённый срок в случае превышения установленного количества (12) штрафных баллов;применение к водителям, не нарушившим ПДД в определённый период, мер стимулирования путём сокращения штрафных баллов при последующем начислении.Во время работы в тестовом режиме специалисты будут выявлять и устранять все ошибки и недочеты системы до полного ее запуска.Читайте также: За нарушение ПДД начнут начислять штрафные баллы

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