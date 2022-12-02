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Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920
Узбекско-российский бизнес-форум
Узбекско-российский бизнес форум с участием представителей власти и ведущих промышленных предприятий двух стран проходит в Самарканде 1-2 декабря 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20221202/v-djizake-mojet-otkrytsya-esche-odin-uzbeksko-rossiyskiy-texnopark---video-30447979.html
В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк - видео
В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк - видео
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев подвел предварительные итоги бизнес-форума в Самарканде.
2022-12-02T15:58+0500
2022-12-02T15:58+0500
узбекско-российский бизнес-форум
узбекистан
россия
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В Самарканде подходит к концу Российско-узбекский бизнес-форум. Предварительные итоги мероприятия в интервью корреспонденту Sputnik подвел торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Россия является ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. Компании двух стран реализуют широкий спектр проектов по промышленной кооперации. Перспективные проекты в этой области представители компаний обсудили в рамках бизнес-форума.Напомним, Российско-узбекский бизнес-форум проходит 1-2 декабря в Самарканде. Участие в нем принимают руководители министерств и ведомств двух стран, а также представители крупных предприятий.Читайте также: Татарстан прорабатывает с Узбекистаном проекты в области нефтехимии
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узбекистан россия российско-узбекский бизнес-форум торговый представитель россии в узбекистане константин злыгостев интервью химпарк "чирчик" технопарк техноград джизакская область автомобили "лада"
узбекистан россия российско-узбекский бизнес-форум торговый представитель россии в узбекистане константин злыгостев интервью химпарк "чирчик" технопарк техноград джизакская область автомобили "лада"

В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк - видео

15:58 02.12.2022
© Торговое представительство Российской Федерации в Республике УзбекистанЗлыгостев Константин Николаевич, торговый представитель Российской Федерации в республике Узбекистан
Злыгостев Константин Николаевич, торговый представитель Российской Федерации в республике Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
© Торговое представительство Российской Федерации в Республике Узбекистан
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Рамиз Бахтияров
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Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев подвел предварительные итоги бизнес-форума в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В Самарканде подходит к концу Российско-узбекский бизнес-форум. Предварительные итоги мероприятия в интервью корреспонденту Sputnik подвел торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Очевидно присутствует настрой, который задается президентами наших стран, и этот настрой охотно, без какого-либо нажима разделяют предприниматели Республики Узбекистан и Российской Федерации", - подчеркнул он.
Россия является ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. Компании двух стран реализуют широкий спектр проектов по промышленной кооперации. Перспективные проекты в этой области представители компаний обсудили в рамках бизнес-форума.
"Например, вчера представители Химграда "Чирчик", которые с начала этого года развивают проект технопарка в Ташкентской области, сообщили о том, что у российской управляющей компании есть планы по созданию аналогичного технопарка, теперь уже в Джизакской области. Мы надеемся, что эти планы приобретут реальные очертания, что будет дальше успешно развиваться проект по сборке автомобилей Лада в той же Джизакской области, потому что планы у нас амбициозные", - рассказал Константин Злыгостев.
Напомним, Российско-узбекский бизнес-форум проходит 1-2 декабря в Самарканде. Участие в нем принимают руководители министерств и ведомств двух стран, а также представители крупных предприятий.
Читайте также: Татарстан прорабатывает с Узбекистаном проекты в области нефтехимии
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