В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк - видео

"Например, вчера представители Химграда "Чирчик", которые с начала этого года развивают проект технопарка в Ташкентской области, сообщили о том, что у российской управляющей компании есть планы по созданию аналогичного технопарка, теперь уже в Джизакской области. Мы надеемся, что эти планы приобретут реальные очертания, что будет дальше успешно развиваться проект по сборке автомобилей Лада в той же Джизакской области, потому что планы у нас амбициозные", - рассказал Константин Злыгостев.