https://uz.sputniknews.ru/20221202/v-uzbekistane-proshla-nedelya-kachestva-prodovolstviya-30450482.html
В Узбекистане прошла неделя качества продовольствия
В Узбекистане прошла неделя качества продовольствия
По указанию Агентства по защите прав потребителей, продавцы обменяли товары на сумму 2 млрд. 191 млн. сумов, купленные потребителями, на качественные.
2022-12-02T20:03+0500
2022-12-02T20:03+0500
2022-12-02T20:03+0500
общество
агентство по защите прав потребителей
качество сервиса
продукты
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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Неделя качества продовольствия ежегодно отмечается в ноябре в более чем 80 странах мира. Ее цель – привлечь внимание общественности к вопросам улучшения качества продуктов и услуг населению.От том, что делается в Узбекистане в данном направлении корреспонденту Sputnik рассказала Мохрухсор Тогаева, руководитель информационной службы Агентства по защите прав потребителей.Из более чем 20 тыс. обращений, поступивших в Агентство по защите прав потребителей в 2022 году, 38,5% касаются торговли, туризма и общественного питания.Из них 1 442 связаны с реализацией продовольственных товаров, у которых прошел срок годности, не указаны даты производства либо отстуствуют санитарно-эпидемиологические заключения.В итоге продовцы или обслуживающие организации устранили дефекты продукции на сумму 782,6 млн. сумов. Товары на сумму 2 млрд. 191 млн. сумов обменяли на качественные.Кроме того, специалисты изучают состояние метрологического освидетельствования весов, используемых в сфере розничной торговли. Установлено, что весы, используемые в 97% не прошли метрологическую поверку.Территориальными структурами Агентства данным субъектам даны поручения, разъясняющие права потребителей и требования действующего законодательства.В результате более 6 400 предпринимателей добровольно устранили недостатки и принимают меры по устранению возможных проблем, связанных с весом реализуемой продукции. В этом направлении продолжается профилактическая и разъяснительная работа.Известно, что каждый упакованный пищевой продукт должен быть маркирован в установленном порядке, с указанием всей важной для потребителя информации о продукте. Отсутствие или неполнота такой информации естественно вызывает сомнения в качестве товара.Для изучения соблюдения правил маркировки продукции всего на республиканском уровне эксперты исследовали 726 товаров (это колбасы, сосиски, молочные продукты, мороженое и фасованные хлебобулочные изделия).Из них дефекты обнаружены в 365 товарах, то есть в 50% случаев. Сотрудники агентства выдали письма изготовителю и уполномоченным органам об устранении дефектов упаковки. Усилиями региональных структур Агентства устранили дефекты упаковки продукции в 106 случаях.Читайте также: Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт
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узбекистан неделя качества продовольствия агентство по защите прав потребителей качество продуктов сервиса услуг проверка весов
узбекистан неделя качества продовольствия агентство по защите прав потребителей качество продуктов сервиса услуг проверка весов
В Узбекистане прошла неделя качества продовольствия
По указанию Агентства по защите прав потребителей, продавцы обменяли товары на сумму 2 млрд. 191 млн. сумов, купленные потребителями, на качественные.
ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Неделя качества продовольствия ежегодно отмечается в ноябре в более чем 80 странах мира. Ее цель – привлечь внимание общественности к вопросам улучшения качества продуктов и услуг населению.
От том, что делается в Узбекистане в данном направлении корреспонденту Sputnik рассказала Мохрухсор Тогаева, руководитель информационной службы Агентства по защите прав потребителей.
Из более чем 20 тыс. обращений, поступивших в Агентство по защите прав потребителей в 2022 году, 38,5% касаются торговли, туризма и общественного питания.
Из них 1 442 связаны с реализацией продовольственных товаров, у которых прошел срок годности, не указаны даты производства либо отстуствуют санитарно-эпидемиологические заключения.
В итоге продовцы или обслуживающие организации устранили дефекты продукции на сумму 782,6 млн. сумов. Товары на сумму 2 млрд. 191 млн. сумов обменяли на качественные.
Кроме того, специалисты изучают состояние метрологического освидетельствования весов, используемых в сфере розничной торговли. Установлено, что весы, используемые в 97% не прошли метрологическую поверку.
Территориальными структурами Агентства данным субъектам даны поручения, разъясняющие права потребителей и требования действующего законодательства.
В результате более 6 400 предпринимателей добровольно устранили недостатки и принимают меры по устранению возможных проблем, связанных с весом реализуемой продукции. В этом направлении продолжается профилактическая и разъяснительная работа.
Известно, что каждый упакованный пищевой продукт должен быть маркирован в установленном порядке, с указанием всей важной для потребителя информации о продукте. Отсутствие или неполнота такой информации естественно вызывает сомнения в качестве товара.
Для изучения соблюдения правил маркировки продукции всего на республиканском уровне эксперты исследовали 726 товаров (это колбасы, сосиски, молочные продукты, мороженое и фасованные хлебобулочные изделия).
Из них дефекты обнаружены в 365 товарах, то есть в 50% случаев. Сотрудники агентства выдали письма изготовителю и уполномоченным органам об устранении дефектов упаковки. Усилиями региональных структур Агентства устранили дефекты упаковки продукции в 106 случаях.