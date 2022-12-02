https://uz.sputniknews.ru/20221202/video-ekspert-rasskazal-o-glavnoy-tseli-troystvennogo-gazovogo-soyuza--30449924.html

Видео: эксперт рассказал о главной цели "тройственного газового союза"

Видео: эксперт рассказал о главной цели "тройственного газового союза"

Чем отличаются отношения с партнерами России и США и в чем главная цель газового союза Узбекистана, Казахстана и России в интервью Sputnik рассказал эксперт Владимир Аватков.

2022-12-02T19:15+0500

2022-12-02T19:15+0500

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Вашингтону выгодно скатывание не желающих подчиняться США стран к хаосу, Россия же предлагает партнерам в Азии и на Ближнем Востоке взаимовыгодное сотрудничество. Ярким примером того является идея "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана. Об этом, а также о грядущих выборах в Турции, целях Эрдогана в Сирии и арбитрской роли России на Ближнем Востоке смотрите в интервью заведующего отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимира Аваткова на канале "Sputnik на русском".

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