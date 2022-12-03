https://uz.sputniknews.ru/20221203/30451703.html
Продукты, которые согреют организм в морозную погоду
Продукты, которые согреют организм в морозную погоду
Лучше всего энергетический ресурс держит жировая ткань, а значит, в холода при планировании рациона следует обращать внимание на жиры и белки
2022-12-03T22:00+0500
2022-12-03T22:00+0500
2022-12-03T22:00+0500
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здоровье
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холод
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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала не очевидные продукты, согревающие в холод и мороз, передает портал Lenta.ru. Диетолог подчеркнула, что чтобы согреться человеку нужно достаточное количество мышечной массы. Кроме того, продолжила врач, в меню должно быть много витаминов. "Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, соленые огурцы. Но, естественно, при употреблении этих продуктов всегда нужно помнить, что они соленые, и не есть их слишком много", — предупредила она. Врач добавила, что в противном случае в организме может задерживаться жидкость, которая окажет лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Читайте также: Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни, разъяснил врач
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здоровье холодная погода как согреться что есть в холода чтобы не мерзнуть продукты для согрева диетолог интервью мнение эксперта мышечная масса жир белки
здоровье холодная погода как согреться что есть в холода чтобы не мерзнуть продукты для согрева диетолог интервью мнение эксперта мышечная масса жир белки
Продукты, которые согреют организм в морозную погоду
Лучше всего энергетический ресурс держит жировая ткань, а значит, в холода при планировании рациона следует обращать внимание на жиры и белки.
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала не очевидные продукты, согревающие в холод и мороз, передает портал Lenta.ru
.
Диетолог подчеркнула, что чтобы согреться человеку нужно достаточное количество мышечной массы.
"С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты", — объяснила Лазуренко, призвав делать рацион разнообразным.
Кроме того, продолжила врач, в меню должно быть много витаминов.
"Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, соленые огурцы. Но, естественно, при употреблении этих продуктов всегда нужно помнить, что они соленые, и не есть их слишком много", — предупредила она.
Врач добавила, что в противном случае в организме может задерживаться жидкость, которая окажет лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.