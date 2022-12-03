https://uz.sputniknews.ru/20221203/30451703.html

Продукты, которые согреют организм в морозную погоду

Продукты, которые согреют организм в морозную погоду

Лучше всего энергетический ресурс держит жировая ткань, а значит, в холода при планировании рациона следует обращать внимание на жиры и белки

2022-12-03T22:00+0500

2022-12-03T22:00+0500

2022-12-03T22:00+0500

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала не очевидные продукты, согревающие в холод и мороз, передает портал Lenta.ru. Диетолог подчеркнула, что чтобы согреться человеку нужно достаточное количество мышечной массы. Кроме того, продолжила врач, в меню должно быть много витаминов. "Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, соленые огурцы. Но, естественно, при употреблении этих продуктов всегда нужно помнить, что они соленые, и не есть их слишком много", — предупредила она. Врач добавила, что в противном случае в организме может задерживаться жидкость, которая окажет лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Читайте также: Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни, разъяснил врач

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