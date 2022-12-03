https://uz.sputniknews.ru/20221203/mirziyoev-opublikoval-obraschenie-v-chest-dnya-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-30456273.html
Мирзиёев опубликовал обращение в честь Дня людей с особыми потребностями
Мирзиёев опубликовал обращение в честь Дня людей с особыми потребностями
Как подчеркнул президент Узбекистана, государство усиливает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
2022-12-03T09:55+0500
2022-12-03T09:55+0500
2022-12-03T09:58+0500
общество
шавкат мирзиёев
заявление
социальная защита
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев опубликовал обращение, приуроченное к Международному дню людей с ограниченными возможностями.В обращении глава государства подчеркнул, что государство принимает активные меры по поддержке граждан с ограниченными возможностями.В частности, в последние годы в республике приняли целый ряд законов и нормативных актов по улучшению условий жизни и труда людей с особыми потребностями, обеспечения их образованием, медицинским обслуживанием.Узбекистан принимает активные меры по созданию инклюзивного общества и доступной среды для всех граждан. Кроме того, в республике планируют вдвое увеличить охват лиц с ограниченными возможностями здоровья центрами реабилитации и протезирования – в регионах расширят и оснастят современным оборудованием 10 таких центров.Читайте также: Мирзиёев подписал закон о ратификации договора по границе с Кыргызстаном
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шавкат мирзиёев президент день людей с ограниченными возможностями с инвалидностью обращение социальная защита поддержка государства
шавкат мирзиёев президент день людей с ограниченными возможностями с инвалидностью обращение социальная защита поддержка государства
Мирзиёев опубликовал обращение в честь Дня людей с особыми потребностями
09:55 03.12.2022 (обновлено: 09:58 03.12.2022)
Как подчеркнул президент Узбекистана, государство усиливает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев опубликовал обращение
, приуроченное к Международному дню людей с ограниченными возможностями.
В обращении глава государства подчеркнул, что государство принимает активные меры по поддержке граждан с ограниченными возможностями.
"Самое важное – никто из соотечественников... не остается без внимания и заботы нашего народа, государственных органов. Благодаря своему труду и способностям они занимают достойное место в обществе, их воля, стойкость и лучшие человеческие качества служат для многих примером", — отметил президент.
В частности, в последние годы в республике приняли целый ряд законов и нормативных актов по улучшению условий жизни и труда людей с особыми потребностями, обеспечения их образованием, медицинским обслуживанием.
"Отныне при строительстве, реконструкции зданий и сооружений, производстве средств общественного транспорта, информации и связи первоочередное значение будет придаваться беспрепятственному доступу к ним и возможности использования лицами с инвалидностью", — подчеркнул президент.
Узбекистан принимает активные меры по созданию инклюзивного общества и доступной среды для всех граждан. Кроме того, в республике планируют вдвое увеличить охват лиц с ограниченными возможностями здоровья центрами реабилитации и протезирования – в регионах расширят и оснастят современным оборудованием 10 таких центров.
"Хочу заверить, что мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы наши граждане с инвалидностью не ощущали себя одинокими, могли овладевать необходимыми знаниями и профессиями, проявляли еще большую активность во всех сферах жизни, занимались физкультурой и спортом, приобщались к искусству", — подчеркнул президент.