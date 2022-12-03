https://uz.sputniknews.ru/20221203/mirziyoev-opublikoval-obraschenie-v-chest-dnya-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-30456273.html

Мирзиёев опубликовал обращение в честь Дня людей с особыми потребностями

Мирзиёев опубликовал обращение в честь Дня людей с особыми потребностями

Как подчеркнул президент Узбекистана, государство усиливает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

2022-12-03T09:55+0500

2022-12-03T09:55+0500

2022-12-03T09:58+0500

общество

шавкат мирзиёев

заявление

социальная защита

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев опубликовал обращение, приуроченное к Международному дню людей с ограниченными возможностями.В обращении глава государства подчеркнул, что государство принимает активные меры по поддержке граждан с ограниченными возможностями.В частности, в последние годы в республике приняли целый ряд законов и нормативных актов по улучшению условий жизни и труда людей с особыми потребностями, обеспечения их образованием, медицинским обслуживанием.Узбекистан принимает активные меры по созданию инклюзивного общества и доступной среды для всех граждан. Кроме того, в республике планируют вдвое увеличить охват лиц с ограниченными возможностями здоровья центрами реабилитации и протезирования – в регионах расширят и оснастят современным оборудованием 10 таких центров.Читайте также: Мирзиёев подписал закон о ратификации договора по границе с Кыргызстаном

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