https://uz.sputniknews.ru/20221204/chislo-zarazivshixsya-za-sutki-prevysilo-160-chelovek-30474272.html

Число заразившихся за сутки превысило 160 человек

Число заразившихся за сутки превысило 160 человек

С наступлением холодной погоды статистика заражений COVID-19 вновь растет.

2022-12-04T11:07+0500

2022-12-04T11:07+0500

2022-12-04T11:21+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Число новых случаев заражения COVID-19 в Узбекистане за сутки превысило 160 человек.По данным пресс-службы Министерства здравоохранения республики, 3 декабря в медицинские учреждения обратились 162 человека с коронавирусной инфекцией.Из них:Прививочная кампания от COVID-19 в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.Читайте также: Отабеков объяснил, насколько опасна новая вспышка вирусов в Узбекистане

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