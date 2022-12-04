Число заразившихся за сутки превысило 160 человек
11:07 04.12.2022 (обновлено: 11:21 04.12.2022)
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С наступлением холодной погоды статистика заражений COVID-19 вновь растет.
ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Число новых случаев заражения COVID-19 в Узбекистане за сутки превысило 160 человек.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения республики, 3 декабря в медицинские учреждения обратились 162 человека с коронавирусной инфекцией.
Из них:
В Каракалпакстане – 5 человек,
в Андижанской области – 1 человек,
в Бухарской области – 7 человек,
в Джизакской области – 4 человека,
в Навоийской области – 1 человек,
в Наманганской области - 10 человек,
в Самаркандской области – 10 человек,
в Сурхандарьинской области – 2 человек,
в Ферганской области – 7 человек,
в Хорезмской области – 6 человек,
в Ташкентской области – 20 человек,
в Ташкенте – 89 человек.
Прививочная кампания от COVID-19 в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".
С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.